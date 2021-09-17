Причина кашлю без ознак ГРВІ у дитини – пояснює лікар Комаровський

На питання людей чому дитина може кашляти, відповів Доктор Комаровський в програмі "Ранок з Україною".

Чому дитина безпричинно кашляє - відповідає доктор Комаровський / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви помітили, що ваша дитина почала кашляти, при цьому вона почувається нормально? Що тоді відбувається з дитячим організмом? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" назвав дві головні причини.

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Найчастіше батьки упевнені, що поява сухого кашлю у дітей пов'язана з глистами. Лікар-педіатр вищої категорії та ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" не згоден з цим. Євген Комаровський пояснив, що викликає таку реакцію дитячого організму й як позбутися кашлю. За словами кандидата медичних наук, існують дві основні причини.

Перша – алергічна реакція.

Тоді батькам потрібно проаналізувати , в яких саме умовах виникає кашель і що відбувається, коли він зникає.

З'явився кашель? Що тоді було до нього? Чим дитина дихала? Де вона перебувала? Можливо, поруч з якимось звіром, – навів приклад Євген Комаровський.

Друга – реакція організму дитини на параметри повітря.

Якщо дитина дихає теплим і сухим повітрям , вона практично завжди кашляє, – пояснив ведучий рубрики "Запитай у Комаровського". – При цьому у дитини в легенях накопичується сухий слиз. Коли дитина виходить на вулицю й починає дихати нормальним повітрям, у неї знову з'являється кашель, тому що організм намагається очиститися від слизу.

Але що роблять батьки, коли дитина кашляє на свіжому повітрі? Повертаються додому, щоб і далі дихати сухим і теплим повітрям.

Якщо дитина кашляє без симптомів ГРВІ, то перше, з чого потрібно починати, – виміряти параметри температури і вологості повітря в кімнаті, де перебуває дитина. Особливо, де вона спить, – пояснив лікар-педіатр вищої категорії. – Я вам даю 90% гарантії, що якщо дитина спатиме в теплій піжамі і під теплою ковдрою, але в кімнаті, де температура повітря +18°C і вологість від 40 до 60% , то з максимально вірогідністю вона перестане кашляти рівно за 1 тиждень.

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Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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