Причина кашля без признаков ОРВИ у ребенка – объясняет доктор Комаровский

На вопросы людей почему ребенок может кашлять, ответил Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Почему ребенок беспричинно кашляет - отвечает доктор Комаровский / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы заметили, что ваш ребенок стал кашлять, при этом он чувствует себя нормально? Что же тогда происходит с детским организмом? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" назвал две главные причины.

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Многие родители уверены, что появление сухого кашля у детей связано с глистами. Врач-педиатр высшей категории и ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" не согласен с этим. Евгений Комаровский объяснил, что вызывает такую реакцию детского организма и как избавиться от кашля. По словам кандидата медицинских наук, существуют две основные причины.

Первая – аллергическая реакция.

Тогда родителям нужно проанализировать , в каких именно условиях возникает кашель и что происходит, когда он исчезает.

Появился кашель? Что тогда было до него? Чем ребенок дышал? Где он находился? Возможно, он был рядом с каким-то зверем, – привел пример Евгений Комаровский.

Вторая – реакция организма ребенка на параметры воздуха.

Если ребенок дышит теплым и сухим воздухом , он практически всегда кашляет, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – При этом у ребенка в легких накапливается сухая слизь. Когда он выходит на улицу и начинает дышать нормальным воздухом, у него тут же опять появляется кашель, потому что организм пытается очиститься от накопившейся слизи.

Но что делают родители, когда ребенок кашляет на свежем воздухе? Возвращаются домой, чтобы и дальше дышать сухим и теплым воздухом.

Если ребенок кашляет без симптомов ОРВИ, то первое, с чего нужно начинать, – измерить параметры температуры и влажности воздуха в комнате, где находится ребенок. Особенно, где он спит, – объяснил врач-педиатр высшей категории. – Я вам даю 90% гарантии, что если ребенок будет спать в теплой пижаме и под теплым одеялом, но в комнате, где температура воздуха +18 °C и влажность от 40 до 60% , то с максимально возможной вероятностью он перестанет кашлять ровно за 1 неделю.

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Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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