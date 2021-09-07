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Кому не можна вакцинуватися від коронавірусу: всього 2 протипоказання

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 вересня, 15:13
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Україну планують ввести в "жовту зону" через поширення коронавірусу, а лікар Євген Комаровський радить робити щеплення. Але є і ті, кому робити їх не можна
Кому не можна вакцинуватися від коронавірусу
Кому не можна вакцинуватися від коронавірусу / Фото: Pexels

Відомий педіатр в ефірі програми "Час Голованова" з Василем Головановим назвав всього два протипоказання для вакцинації від коронавірусної хвороби.

За словами Євгена Комаровського, щеплення від коронавірусу не можна робити в гострому періоді інфекційної хвороби, коли людині зле. Наприклад, коли у вас температура 40 градусів. Тоді щепитися не можна.

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Не варто також робити щеплення, якщо просто тепер людині проводять лікування від онкології або іншої хвороби з використанням препаратів, які пригнічують імунну систему, пояснює лікар:

І робити щеплення в цьому випадку не можна не тому, що ви хворієте, а тому, що вакцина просто не спрацює, імунітет на неї не спрацює.

Але в цілому немає реальних протипоказань до вакцинації, підсумував Комаровський.

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Раніше лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом. За його словами, це вакцинація і провітрювання приміщень.

Крім того, лікар пояснив, чому не варто вживати комплекс вітамінів восени, коли погода похмура, холодно, часто страждає не тільки здоров'я, а й настрій людей.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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