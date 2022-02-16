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Чому я не худну – 4 відповіді на це запитання від експерта

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 лютого, 16:00
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Часто схуднути не виходить через неправильну організацію режиму дня та харчування, перекушування шкідливою їжею та алкоголь на ніч. Як уникнути помилок – у статті
Якщо мучить питання "Чому я не худну", то спробуйте повноцінно снідати, вчасно вечеряти та не захоплюватися алкоголем за вечерею
Якщо мучить питання "Чому я не худну", то спробуйте повноцінно снідати, вчасно вечеряти та не захоплюватися алкоголем за вечерею / Фото: freepik.com, unsplash.com

Харчуєтесь в цілому раціонально, досить активні, але все одно схуднути не виходить і вага стоїть на місці (а іноді навіть зростає)? Відповісти на питання, "чому я не худну", і уникнути помилок у боротьбі з зайвою вагою допомогла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Чому не вдається схуднути?

Перше, що спадає на думку, коли спроби схуднути виявляються безуспішними – напевно, є якась причина в організмі. І починаємо шукати в інтернеті, які аналізи здати, щоби цю причину відшукати.

Часто схуднути не виходить саме через неправильну організацію режиму дня та харчування.
Часто схуднути не виходить саме через неправильну організацію режиму дня та харчування. / Фото: unsplash.com

Але таємниця часто лежить на поверхні і не вимагає здавання аналізів на надхмарну суму. Часто схуднути не виходить саме через неправильну організацію режиму дня та харчування.

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Яких помилок під час схуднення ми припускаємося і як їх виправити?

По перше, схуднути може заважати відсутність сніданку. Вранці хочеться трохи довше поспати, тому людина прокидається, на ходу випиває чашку кави та біжить на роботу. В обід замість повноцінного вживання їжі – перекушування, в результаті до вечора їсти хочеться настільки сильно, що ви з'їдаєте все в радіусі досяжності. А зранку снідати не дуже хочеться, і так – по колу.

Щоб встигати снідати, що важливо при схудненні, готуйте їжу ввечері, а вранці просто розігрійте
Щоб встигати снідати, що важливо при схудненні, готуйте їжу ввечері, а вранці просто розігрійте / Фото: freepik.com


Що робити? Приготуйте увечері ваш сніданок, який вранці можна швидко розігріти. Якщо почати так робити, то незабаром стрілки терезів хитнуться у зворотний бік.

По-друге, багато хто після напруженого робочого дня за вечерею "пропускає" келишок вина (а то й більше). Пам'ятайте, що алкогольні напої досить калорійні. Не йдеться про те, що вживати спиртне не можна, можна: але в помірних кількостях.

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Чому важливо вчасно купувати продукти для приготування

По-третє, часто успішному схудненню заважає відсутність у холодильнику готової їжі або достатньої кількості продуктів для її приготування. У чому зв'язок? У тому, що найчастіше людина починає регулярно замовляти піцу, бургери або іншу калорійну їжу.

Або починаючи готувати вечерю, легко починає "шматочувати": у результаті поки приготував корисну їжу, вже встиг з'їсти масу непотрібної їжі. Тому закуповувати продукти краще заздалегідь та враховувати страви, які ви плануєте приготувати.

Калорії можна не тільки їсти, а й пити: лимонад, чай з медом, кава з цукром, компот, сік, смузі теж сприяють набору ваги
Калорії можна не тільки їсти, а й пити: лимонад, чай з медом, кава з цукром, компот, сік, смузі теж сприяють набору ваги / Фото: freepik.com

Готувати їжу краще одразу на пару днів. Але не 7-літрову каструлю борщу на сніданок, обід та вечерю, а м'ясні страви, рибні, кілька видів каш та овочів. У плані корисності – візьміть фрукти, пастилу замість торта та пиріжків.

І по-четверте, не забувайте, що калорії можна не лише їсти, а й пити. Чай з медом, кава з цукром, компот, сік, смузі теж рахуються. Тому зверніть увагу на калорійне питво, а не лише їжу.

Раніше ми також писали, що робити, щоб до 8 Березня виглядати стрункою та підтягнутою – читайте "Чи можна схуднути до 8 Березня без шкоди для здоров'я".

А ще вам може бути цікаво, що робити за надмірної ваги і чому важливо знати свій ІМТ – читайте "Як розрахувати індекс маси тіла".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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