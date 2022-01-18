Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Стиль Обами

Чек-лист на січень

Все про любов

Книги місяця

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як перестати постійно заглядати в холодильник і чому ми переїдаємо

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 16:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не завжди ми заїдаємо стрес – причиною постійного переїдання може бути незбалансований раціон. А ще спрага, постійне недосипання і навіть нудьга
Ми переїдаємо з різних причин і їх треба зрозуміти, щоби перестати постійно заглядати в холодильник
Ми переїдаємо з різних причин і їх треба зрозуміти, щоби перестати постійно заглядати в холодильник / Фото: Колаж: Сьогодні

"Походи" до холодильника у багатьох і так почастішали через віддалену роботу та карантин, а тут ще новорічні застілля зробили свій внесок у постійне переїдання. У чому ж основні причини переїдання та як собі допомогти не їсти зайвого з'ясовуємо з експертами.

Коли переїдання справді небезпечне?

Всі люди переїдають, і не лише у свята (якраз через це особливо гризти себе і не варто). Як зазначає дієтолог Олеся Добрянська, можна переїсти, тому що дуже смачно або ви весь день нормально не їли.

Реклама

Ми всі можемо іноді заїдати емоції. Але проблема виникає тоді, коли переїдання стає систематичним і призводить до негативних наслідків – зайвої ваги, сприяє розвитку захворювань тощо. Але перш ніж шукати психологічні (емоційні) причини переїдання, виключіть спочатку дієтологічні.

Чому ми переїдаємо, навіть якщо не в стресі та не голодні?

Розлади харчової поведінки та ожиріння виникають переважно не тільки на тлі стресу та його заїдання, а ще й через дефіцит у раціоні поживних речовин (білка, клітковини, складних вуглеводів, води). Тому дієтологи постійно твердять про важливість раціонального харчування та балансу корисних нутрієнтів у нашому раціоні.

Реклама

Іноді заїдати емоції не страшно, але проблема виникає тоді, коли переїдання стає систематичним
Іноді заїдати емоції не страшно, але проблема виникає тоді, коли переїдання стає систематичним / Фото: unsplash.com

Часто почуття голоду спричиняє… спрага, адже дефіцит води в організмі викликає відчуття, подібні до недоїдання. Тому так важливо стежити за водним балансом. Дієтолог, психолог, консультант із здорового харчування Ксенія Рен зазначає, що чиста вода знижує апетит та споживання зайвих калорій.

Спрага – перший симптом зневоднення, тому пийте до того, як відчуєте сухість у роті. Найкраще в перервах між їжею, вранці натще і протягом дня.

Реклама

Також постійно заглядати в холодильник нас штовхає недосипання. Якщо воно хронічне, порушується вироблення гормонів греліну та лептину. А вони відповідають за почуття ситості та апетит.

А ще переїданню сприяє нудьга, монотонна чи нецікава робота. Як? Якщо не кожен з нас, то чимало людей ставлять поруч тарілку з їжею, коли працюють за комп'ютером. Або коли дивляться телевізор.

Звичка є за комп'ютером або під час перегляду фільму – пусковий механізм для вживання зайвих калорій
Звичка є за комп'ютером або під час перегляду фільму – пусковий механізм для вживання зайвих калорій / Фото: unsplash.com

Бажання "підсолодити" сірі будні в такий спосіб – пусковий механізм для споживання зайвих калорій. Тому їсти краще на кухні, у їдальні (якщо ви працюєте в офісі), а не на робочому місці. І тим паче не в ліжку.

Як почати менше їсти і перестати переїдати

Після переїдання люди схильні до думок "все або нічого". Але до всього треба підходити виважено. Тобто різке обмеження в їжі або жорстка дієта після переїдання тільки зашкодять.

Така компенсація не тільки завдасть фізичної шкоди, а ще й "піділлє олії у вогонь", посилюючи неспокій стосовно ваги та бажання сісти на дієту. Що ще більше підвищує можливість знову переїсти. Кілограми обов'язково повернуться, а обмеження споживання корисних продуктів призведе до проблем внутрішніх органів.

Перекушувати намагайтеся не цукерками чи печивом, а яблуками, ягодами, горішками
Перекушувати намагайтеся не цукерками чи печивом, а яблуками, ягодами, горішками / Фото: freepik.com

Якщо у вас складні стосунки з їжею, то допоможе структуроване харчування. Наприклад, заплановано триразове харчування та, за потреби, 1-2 перекуски на день. Важливо закрити базову тарілку здорового харчування, тобто дотримуватися балансу: половина – овочі (клітковина), чверть – білки, ще чверть – складні вуглеводи.

Потурбуйтеся про себе і не терпіть голод, навіть якщо думаєте, що інші справи зараз більш потрібні. Це важлива профілактика ожиріння та харчових розладів.

Перекушувати намагаєтеся не цукерками чи печивом, а яблуками, ягодами, цитрусовими, горішками, з'їжте замість еклера несолодкий йогурт тощо. Хороший фрукт, щоб перекусити, – ківі. Рослинні волокна цього плода втамовують голод та очищають кишківник від шлаків. А в м'якоті ківі міститься кератин, який знищує підшкірний жир.

Скільки води пити на день і коли

Пам'ятайте, що кава, соки та алкоголь – це не вода, а діуретики, після них потрібно вжити додаткову порцію рідини. Найкраще пити природну очищену воду, яка має температуру тіла.

Не обов'язково випивати саме 2 літри на день, стежте за відчуттями і, головне, не забувайте пити. Поставте пляшку з водою чи чашку на видном місці. Або використовуйте програму з нагадуванням пити воду.

Як подолати психологічне переїдання

Причиною переїдання і, як наслідок, набирання ваги часто стають травми дитинства, невдачі в особистих стосунках, нереалізованість. Тому не вирішивши їх, ви постійно повертатиметеся у відправну точку.

Важливо не лише подолати старі травми, а й регулярно скидати стрес, що накопичився, – у цьому допоможуть прогулянки, масаж, медитація, йога. Якщо сьогодні у вас у голові рояться думки "Я надто часто їм, набираю вагу і, може, час худнути?", значить, починати щось робити треба... вчора!

Якщо не справляєтеся самі з переїданням – то не потрібно соромитися, впоратися з проблемою допоможуть фахівці
Якщо не справляєтеся самі з переїданням – то не потрібно соромитися, впоратися з проблемою допоможуть фахівці / Фото: freepik.com

Звичка заїдати стрес або "лікувати" душевні рани ласощами сильна. І подолати її складно, допоки переїдання не призведе до змін критичних, необоротних або проблеми здоров'я і надмірна вага не почнуть по-справжньому заважати жити. Тому якщо не справляєтеся самі, то не треба соромитися – вирішити проблему допоможуть психологи та дієтологи.

Раніше ми писали: Чи обов'язково снідати для здоров'я та схуднення

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти