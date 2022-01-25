ІМТ – як розрахувати і що робити при надмірній вазі

Індекс маси тіла (ІМТ) та вага – різні показники, які важливо враховувати з метою оцінки ризиків розвитку захворювань. При високому ІМТ слід почати худнути

Розрахувати індекс маси тіла можна за формулою, а при надмірній вазі варто почати худнути / Фото: Колаж: Сьогодні

Людина для оточуючих може здаватися надмірно повною або худою, але реально визначити, в нормі ваша вага чи ні, допоможе ІМТ. Навіщо знати свій індекс маси тіла і що робити якщо він вищий за норму – допомогли розібратися в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як розрахувати індекс маси тіла – формула

ІМТ – це оптимальний показник для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту) та ризиків у плані розвитку безлічі захворювань – для нашого здоров'я це важливо.

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Точно зрозуміти, чи надмірна вага чи він у рамках норми допоможе саме ІМТ / Фото: Depositphotos

Найчастіше саме надмірна вага та ожиріння значно збільшують ризик розвитку багатьох неінфекційних захворювань, серед них: рак, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу та інші захворювання. А точно зрозуміти,надмірна вага чи вона у рамках норми, допоможе саме ІМТ.

Є проста формула, яка допоможе визначити цей показник: ІМТ = вагу (в кг) розділити на ваш зрост (в м) у квадраті. Тобто, наприклад, при вазі 62 кг та зростанні 175 см ІМТ дорівнює 20,2 – це в межах норми.

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Як інтерпретувати результати ІМТ:

< 18,5 – недостатня вага

18,5–24,9 – нормальна вага.

ВООЗ визначає "зайву вага" або "ожиріння" у дорослих у тому випадку, якщо ІМТ більше або = 25 (зайва вага); якщо ж ІМТ більше або = 30 – це вже ожиріння.

Як нормалізувати свою вагу та схуднути

Насамперед важливо обмежити вживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири. Відмовтеся від солодких калорійних напоїв.

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Щоб почати худнути, важливо обмежити вживання оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири / Фото: freepik.com

Зменшіть розмір порції їжі, одночасно збільште частку рослинних продуктів – овочів, бобових, цілих злаків та фруктів.

Щодня займайтеся фізичною активністю помірної інтенсивності протягом 45-60 хвилин на день . А також дотримуйтесь повноцінного режиму харчування з обов'язковим щоденним сніданком.

Достатньо спіть вночі, мінімум вісім годин. Регулярно контролюйте свою вагу та окружність талії, принаймні, один раз на тиждень.

Якщо вам не вдається самостійно схуднути, зверніться до свого сімейного лікаря або дієтолога!

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