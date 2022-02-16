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Почему я не худею – 4 ответа на этот вопрос от эксперта

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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16 февраля, 16:00
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Часто похудеть не получается из-за неправильной организации режима дня и питания, перекусов вредной пищей и алкоголя на ночь. Как избежать ошибок – в статье
Если мучает вопрос "Почему я не худею", то попробуйте полноценно завтракать, вовремя ужинать и не увлекаться алкоголем за ужином
Если мучает вопрос "Почему я не худею", то попробуйте полноценно завтракать, вовремя ужинать и не увлекаться алкоголем за ужином / Фото: freepik.com, unsplash.com

Питаетесь в целом рационально, довольно активны, но все равно похудеть не получается и вес стоит на месте (а иногда – даже растет)? Ответить на вопрос, "почему я не худею" и избежать ошибок в борьбе с лишним весом помогла гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Почему не получается похудеть?

Первое, что приходит на ум, когда попытки похудеть оказываются безуспешными – наверное, есть какая-то причина в организме. И начинаем искать в интернете, какие анализы сдать, чтобы эту причину отыскать.

Часто похудеть не получается именно из-за неправильной организации режима дня и питания.
Часто похудеть не получается именно из-за неправильной организации режима дня и питания. / Фото: unsplash.com

Но тайна часто лежит на поверхности и не требует сдачи анализов на заоблачную сумму. Часто похудеть не получается именно из-за неправильной организации режима дня и питания.

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Какие ошибки при похудении мы допускаем и как их исправить?

Во-первых, похудеть может мешать отсутствие завтрака. Утром хочется чуть дольше поспать, поэтому человек просыпается, на ходу выпивает чашку кофе и бежит на работу. В обед вместо полноценного принятия пищи – перекус, в итоге к вечеру есть хочется настолько сильно, что вы съедаете все в радиусе досягаемости. А с утра завтракать не особо хочется, и так – по кругу.

Чтобы успевать завтракать, что важно при похудении, готовьте еду вечером, а утром – просто разогрейте
Чтобы успевать завтракать, что важно при похудении, готовьте еду вечером, а утром – просто разогрейте / Фото: freepik.com


Что делать? Приготовьте вечером ваш завтрак, который утром можно будет быстро разогреть. Если начать так делать, то вскоре стрелки весов качнутся в обратную сторону.

Во-вторых, многие после напряженного рабочего дня за ужином "пропускают" бокальчик вина (а то и больше). Помните, что алкогольные напитки достаточно калорийны. Речь не о том, что употреблять спиртное нельзя, можно: но в умеренных количествах.

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Почему важно вовремя закупать продукты для готовки

В-третьих, часто успешному похудению мешает отсутствие в холодильнике готовой еды или достаточного количества продуктов для ее приготовления. В чем связь? В том, что далее чаще всего человек начинает регулярно заказывать пиццу, бургеры или другую калорийную пищу.

Либо, приступая к приготовлению ужина, начинает "кусочничать": в итоге пока приготовил полезную еду, уже успел съесть массу ненужной пищи. Поэтому закупать продукты лучше заранее и учитывать блюда, которые вы планируете приготовить.

Калории можно не только кушать, но и пить: лимонад, чай с медом, кофе с сахаром, компот, сок, смузи тоже способствуют набору веса
Калории можно не только кушать, но и пить: лимонад, чай с медом, кофе с сахаром, компот, сок, смузи тоже способствуют набору веса / Фото: freepik.com

Готовить еду лучше сразу на пару дней. Но не 7-литровую кастрюлю борща на завтрак, обед и ужин, а мясные блюда, рыбные, несколько видов каш и овощей. В плане полезности – возьмите фрукты, пастилу вместо торта и пирожков.

И в-четвертых, не забывайте, что калории можно не только кушать, но и пить. Чай с медом, кофе с сахаром, компот, сок, смузи тоже считаются. Поэтому обратите внимание на калорийное питье, а не только еду.

Ранее мы также писали, что делать, чтобы к 8 Марта выглядеть стройной и подтянутой – читайте "Можно ли похудеть к 8 Марта без вреда для здоровья".

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Светлана Евсеева
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