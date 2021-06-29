Чому сорбенти можуть нашкодити і що робити при харчовому отруєнні

Влітку, в сезон харчових отруєнь ми звикли рятуватися активованим вугіллям та іншими сорбентами. Однак не всі сорбенти принесуть користь, чому – в сюжеті

При отруєнні чорне вугілля більш ефективний, а білий - немає, з'ясували медики / Фото: Сьогодні

Чорне або біле активоване вугілля – ці сорбенти ми часто використовуємо при харчовому отруєнні, яке влітку на жаль, не рідкість. Наскільки ефективні ці та інші сорбенти, як їх правильно приймати і що радять лікарі при харчовому отруєнні – розбиралася Дар`я Цисарук .

Чому при отруєнні використовують сорбенти, як вони діють?

У літню пору продукти псуються дуже швидко і сорбенти з аптеки – найпоширеніший засіб порятунку від отруєння. Але не всі сорбенти однаково корисні: новини СЬОГОДНІ провели експеримент разом з вченими, порівняли ефективність білого і чорного вугілля. І висновок виявився несподіваним: деякі препарати не просто неефективні, але й шкідливі.

Взагалі принцип дії сорбентів заснований на тому, що вони абсорбують з організму бактеріальні токсини, – зазначає кандидат хімічних наук Гліб Репчіч, – таким чином вугілля працює.

Експерти провели експеримент над білим і чорним вугіллям і з'ясували, що в боротьбі з отруєннями чорне вугілля більш ефективне, а біле – ні. Деякі люди вірять, що активоване вугілля не тільки організм почистить, а й здатне здоров'я поліпшити. Однак медики говорять абсолютно протилежне.

Чим же небезпечне активоване вугілля та інші сорбенти?

Лікар-гастроенеролог Вадим Шипулін попереджає: сорбенти закріплюють, тому при харчовому отруєнні небезпеку вживання сорбентів в тому, що можна спровокувати закреп. Якщо людині, у якої гостре харчове отруєння, викликати закреп, то тим самим ми завадимо токсинам виводитися з організму.

Зловживання будь-якими сорбентами небезпечно, попереджає лікар-дієтолог Юлія Поворозюк : Рідкі сорбенти, наприклад, містять кремній, при частому їх застосуванні він може накопичуватися у внутрішніх органах. До того ж деякі сорбенти, наприклад, те ж активоване вугілля, організм сприймає як канцероген.

Що ж приймати при харчовому отруєнні?

Медики посилаються на дослідження Лондонського королівського коледжу, які з'ясували: надлишок активованого вугілля може привести до розвитку онкології. Тому замість сорбентів лікарі при отруєнні рекомендують пити побільше води і вживати пробіотики.

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