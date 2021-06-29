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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему сорбенты могут навредить и что делать при пищевом отравлении

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 июня, 11:20
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Летом, в сезон пищевых отравлении мы привыкли спасаться активированным углем и другими сорбентами. Однако не все сорбенты принесут пользу, почему – в сюжете
При отравлении черный уголь более эффективен, а белый – нет, выяснили медики
При отравлении черный уголь более эффективен, а белый – нет, выяснили медики / Фото: Сегодня

Черный или белый активированный уголь – эти сорбенты мы часто используем при пищевом отравлении, которое летом увы, не редкость. Насколько эффективны эти и другие сорбенты, как их правильно принимать и что советуют врачи при пищевом отравлении разбиралась Дарья Цисарук.

Почему при отравлении используют сорбенты, как они действуют?

В летнюю пору продукты портятся очень быстро и сорбенты из аптеки – самое распространенное средство спасения от отравления. Но не все сорбенты одинаково полезны: новости СЕГОДНЯ провели эксперимент вместе с учеными, сравнили эффективность белого и черного угля. И вывод оказался неожиданным: некоторые препараты не просто неэффективны, но и вредны.

Вообще принцип действия сорбентов основан на том, что они абсорбируют из организма бактериальные токсины,- отмечает кандидат химических наук Глеб Репчич, – таким образом уголь работает.

Эксперты провели опыт над белым и черным углем и выяснили, что в борьбе с отравлениями черный уголь более эффективен, а белый – нет. Некоторые люди верят, что активированный уголь не только организм почистит, но и способен здоровье улучшить. Однако медики говорят совершенно противоположное.

Чем же опасен активированный уголь и другие сорбенты?

Врач-гастроэнеролог Вадим Шипулин предупреждает: сорбенты закрепляют, поэтому при пищевом отравлении опасность употребления сорбентов в том, что можно спровоцировать запор. Если человеку, у которого острое пищевое отравление, вызвать запор, то тем самым помешаем токсинам выводиться из организма.

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Злоупотребление любыми сорбентами опасно, предупреждает врач-диетолог Юлия Поворозюк: жидкие сорбенты, например, содержащие кремний, при частом их применении могут накапливаться во внутренних органах. К тому же некоторые сорбенты, например, тот же активированный уголь организм воспринимает как канцероген.

Что же принимать при пищевом отравлении?

Медики ссылаются на исследования Лондонского королевского колледжа, которые выяснили: избыток активированного угля может привести к развитию онкологии. Поэтому вместо сорбентов врачи при отравлении рекомендуют пить побольше воды и употреблять пробиотики.

Напомним, ранее мы писали почему в жару не стоит есть пирожки и шаурму.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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