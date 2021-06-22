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Чому красива посмішка залежить від вітаміну D3 – вчені

Сьогодні, 09:30

Виявляється, вітамін D3 регулює запальні процеси в яснах, формування прикусу. Чим ще важливий D3 і як уникнути його дефіциту – в дослідженні

Вітамін D3 потрібен не тільки для імунітету, а також краси та здоров'я зубів
Вітамін D3 потрібен не тільки для імунітету, а також краси та здоров'я зубів
Фото: Сьогодні

"Сонячний" вітамін D3 (холекальциферол) потрібен для здоров'я кісток, але не менш важливим є також для здорових і красивих зубів. Причому, вітамін D3 відповідає за здоров'я зубів як у дітей, так і дорослих і людей похилого віку, відзначають польські вчені: результати їхнього дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Як саме пов'язаний вітамін D3 зі здоров'ям зубів?

Автори дослідження підкреслюють, що дефіцит вітаміну D3 – глобальна проблема, яка зачіпає як здорових людей, так і людей з супутніми захворюваннями. Причому незалежно від географічного положення, віку, статі та раси. Холекальциферол підтримує нашу імунну систему, м'язовий тонус, нормальне функціонування щитовидки, регулює серцебиття й артеріальний тиск і не тільки.

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Також давно відомо про позитивний вплив вітаміну D3 на здоров'я кісток. Автори дослідження з'ясували, що хронічний дефіцит вітаміну D3 сприяє формуванню неправильного прикусу і зубощелепних патологій. У понад 46% добровольців з аномаліями прикусу і зубів, які пройшли повне медичне обстеження, був виявлений дефіцит холекальциферолу.

При нестачі вітаміну D3 частіше виникають запальні процеси між зубами і яснами
При нестачі вітаміну D3 частіше виникають запальні процеси між зубами і яснами
Фото: Depositphotos

Особливо впливає цей вітамін на формування прикусу верхньої щелепи. Також медики відзначають, що при нестачі в організмі вітаміну D3 частіше виникають запальні процеси між зубами і яснами, особливо у літніх людей. Тому добавки з вітаміном D3 (звичайно, за належного догляду за зубами) допомагають уникнути таких проблем.

А ще достатній рівень вітаміну D3 вчасно ортодонтичного лікування може вплинути на більш ефективне відновлення зубів, особливо у літніх, відзначається в дослідженні.

Звідки ж береться вітамін D3 тільки "з сонця"?

Холекальциферол (вітамін D3) синтезується шкірою людини під дією ультрафіолетових променів, а ще надходить в організм з їжею. Ергокальциферол (вітамін D2) може надходити тільки з їжею. Щоб отримати денну дозу вітаміну D-3, досить перебувати на сонці близько 30-40 хвилин на день, але не забувати про те, що ультрафіолет також шкідливий. Користуйтеся сонцезахисними засобами і не перебуваєте на відкритому сонці саме в пік його активності: з 12 до 16 дня.

Багаті вітамін D3 жирна риба, яйця, молочні продукти, горіхи, також можна отримати цей елемент, приймаючи харчові добавки.

Також раніше ми писали, як виявляється дефіцит вітаміну D.

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