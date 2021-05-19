Навіщо нам фолати і в яких продуктах шукати вітамін В-9

Сезон листових овочів – час наситити організм фолатами. Головний біль, депресія: ознаки дефіциту вітаміну В9, а його краще не допускати. Чому – в статті

Вітамін В-9 можна знайти в листових овочах, авокадо, броколі, паприці Фото: unsplash.com

Фолієву кислоту або вітамін В-9 вважають чисто жіночим вітаміном, а деякі взагалі вважають, що фолати потрібні тільки під час вагітності. Однак вітамін В-9 потрібен кожному з нас для повноцінної роботи організму і здоров'я: і зараз саме час "зарядитися" фолатами. Навіщо нам фолієва кислота, чим вона відрізняється від фолату метафоліну, як зрозуміти, що організму його бракує і в яких продуктах міститься вітамін В-9 – розповіла наш постійний експерт, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, ендокринолог Анна Шаргородська .

Ганна Шаргородська Фото: пресслужба

Зараз стартував сезон листових овочів – дуже вдалий, щоб наситити організм фолатами. Ними багаті не тільки "листя", та й навіщо взагалі акцентуватися на вітаміні В-9, коли повно інших не менш важливих вітамінів і мікроелементів?

Навіщо нам фолати і чим небезпечний дефіцит вітаміну В-9?

Дійсно, щоб наш організм працював, як годинник, важливо щоб в ньому було досить всіх мікроелементів. І вітамін В-9 – один з найважливіших вітамінів, без якого ніяк не обійтися. Фолатами називають групу речовин, похідних вітаміну В-9. Саме слово фолат в перекладі з латині означає "лист". Без нього неможливі найважливіші процеси в людському організмі: вітамін В-9 відповідає за появу еритроцитів, це червоні кров'яні тільця; захистить від розвитку раку, підтримає наші судини, а ще необхідний для синтезу і ділення клітин, також фолати допомагають регенеруватися м'язам. При низькому рівні вітаміну В-9 зростає ризик захворіти на рак, також частіше розвиваються судинні захворювання і цукровий діабет.

Для майбутніх мам фолієва кислота дійсно дуже важлива: якщо в організмі вагітної в достатній кількості вітаміну В-9, то передчасні пологи зведені до мінімуму.

А малюк захищений від розвитку хвороб серця і судин, і нервових патологій. Але фолієва кислота – це водорозчинний вітамін В-9, він синтетичний, а не природний.

Так фолієва кислота і вітамін В-9 – не одне й те саме?

При певних обставинах організму легше засвоїти вітамін В-9 з синтетичних препаратів: тому вагітним призначають фолієву кислоту у вигляді добавки. Щоб організм засвоїв вітамін В-9 як з добавки, так з продуктів, повинен пройти процес трансформації: щоб фолієва кислота "перетворилася" в метафолін і повністю засвоїлася.

Фолієву кислоту часто призначають вагітним у вигляді добавки Фото: unsplash.com

Метафолін – найактивніший з фолатів, і наша травна система може його перетворити до потрапляння в кровотік. І для його повного засвоєння додаткові ферментативні реакції не потрібні. Але є випадки, коли фолати, які ми вживаємо з їжею, не засвоюються в належній мірі: наприклад, є генетично обумовлена "несприйнятливість" до фолата. Також при порушеннях виробництва гормонів щитовидної залози не ферментовані фолати (як з продуктів, так і з харчових добавок) організмом не засвояться.

А як зрозуміти, що організму не вистачає вітаміну В-9?

Частий головний біль, депресивний стан, набряки, варикозна хвороба, неможливість виносити дитину – все це може говорити про нестачу фолатів. Тому дефіциту фолатів в організмі краще не допускати. Добавки з фолієвою кислотою допомагають вирішити ці проблеми, а ще підтримати нашу красу. Не дарма фолієву кислоту вважають вітаміном материнства і краси: вона допомагає утворюватися новим клітинам, а шкіру робить гладенькою і сяючою, нігті – міцними, а локони – блискучими і об'ємними.

Вперше фолієву кислоту синтезували в 1945 році і з тих пір харчові добавки з нею дуже актуальни.Чтоби знати напевно, вистачає вам фолатів чи ні, можна здати аналіз крові на гомоцистеїн (амінокислота плазми крові), а також проконсультуватися у ендокринолога.

А які природні джерела фолатів: в яких продуктах їх багато?

Крім листових овочів, серед яких виділимо шпинат, фолатами багата спаржа, капуста кучерява (Kale), брокколі, а також брюссельська, кольорова . Багато фолатів в печінці, бобових, насінні, горіхах, буряку, редисці, житньому хлібі, паприці, полуниці .

Нагадаємо, що раніше ми писали, навіщо організму потрібен вітамін D.

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