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Почему красивая улыбка зависит от витамина D3 – ученые

Сегодня, 09:30

Оказывается, витамин D3 регулирует воспалительные процессы в деснах, формирование прикуса. Чем еще важен D3 и как избежать его дефицита – в исследовании

Витамин D3 нужен не только для иммунитета, а также красоты и здоровья зубов
Витамин D3 нужен не только для иммунитета, а также красоты и здоровья зубов
Фото: Сегодня

"Солнечный" витамин D3 (холекальциферол) нужен на для здоровья костей, но не менее важен также для здоровых и красивых зубов. Причем, витамин D3 отвечает за здоровье зубов как у детей, так у взрослых и пожилых людей, отмечают польские ученые: результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Как же связан витамин D3 со здоровьем зубов?

Авторы исследования подчеркивают, что дефицит витамина D3 – глобальная проблема, которая затрагивает как здоровых людей, так и людей с сопутствующими заболеваниями. Причем независимо от географического положения, возраста, пола и расы. Холекальциферол поддерживает нашу иммунную систему, мышечный тонус, нормальное функционирование щитовидки, регулирует сердцебиение и артериальное давление и не только.

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Также давно известно о положительном влиянии витамина D3 на здоровье костей. Авторы исследования выяснили, что хронический дефицит витамина D3 способствует формированию неправильного прикуса и зубочелюстных патологий. У более 46% добровольцев с аномалиями прикуса и зубов, которые прошли полное медицинское обследование, был обнаружен дефицит холекальциферола.

При недостатке витамина D3 чаще возникают воспалительные процессы между зубами и деснами
При недостатке витамина D3 чаще возникают воспалительные процессы между зубами и деснами
Фото: Depositphotos

Особенно влияет этот витамин на формирование прикуса верхней челюсти. Также медики отмечают, что при недостатке в организме витамина D3 чаще возникают воспалительные процессы между зубами и деснами, особенно у пожилых людей. Поэтому добавки с витамином D3 (естественно, при надлежащем уходе за зубами) помогают избежать таких проблем.

А еще достаточный уровень витамина D3 вовремя ортодонтического лечения может повлиять на более эффективное восстановление зубов, особенно у пожилых, отмечается в исследовании.

Откуда же берется витамин D3 только "из солнца"?

Холекальциферол (витамин D3) синтезируется кожей человека под действием ультрафиолетовых лучей, а еще поступает в организм с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей. Чтобы получить дневную дозу витамина D-3, достаточно находиться на солнце около 30-40 минут в день, но не забывать о том, что ультрафиолет также вреден. Пользуйтесь солнцезащитными средствами и не находитесь на открытом солнце в самый пик его активности: с 12 до 16 дня.

Богаты витамин D3 жирная рыба, яйца, молочные продукты, орехи, также можно получить этот элемент, принимая пищевые добавки.

Также раньше мы писали, как проявляется дефицит витамина D.

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