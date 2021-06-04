Як зберегти зуби здоровими: відомий стоматолог назвав 5 помилок в догляді

На жаль, багато з нас чистять зуби неправильно, відбілюють народними методами і ігнорують профогляди. Як зберегти зуби здоровими, розповів відомий стоматолог

Не можна вибілювати зуби народними способами, можна пошкодити емаль Фото: Depositphotos

Просто бездумно користуватися пару раз на день зубною щіткою недостатньо, щоб зберегти гарну посмішку і здорові зуби. Сьогодні, 4 червня, під Всесвітній день боротьби з карієсом поговоримо до чого може привести карієс і дізнаємося про основні помилки догляду за зубами. А своїм досвідом поділився відомий лікар-стоматолог, фахівець з 30-річним досвідом роботи, професор Ярослав Заблоцький.

Ярослав Заблоцький Фото: прес-служба

Помилка № 1 – ми нерегулярно і неправильно чистимо зуби

Насправді правильний догляд за зубами не складний: треба чистити зуби 2-3 рази на день (це перший етап догляду), і кожні півроку приходити до стоматолога за професійними процедурами з гігієни. Однак на жаль українці не тільки забувають чистити зуби, але і роблять це неправильно. Практично у 80% українців є карієс, а такої сумної статистики цілком можна уникнути.

Крім щоденної регулярної чистки зубів, важливо робити це правильно: доросла людина повинна тримати зубну щітку так, щоб на 50% вона була на зубі, а решта 50 припадали на ясна (під кутом 45 градусів). Тільки так вийде гарненько вичистити залишки їжі з-під ясен і уникнути розвитку пародонтиту, їх запалення. Краще використовувати електричну щітку, так чистка буде ретельніше.

Помилка № 2 – ігнорувати відвідування стоматолога з метою профілактики

На жаль, наш менталітет такий, що до стоматолога ми йдемо, якщо вже "припекло". Навіть якщо в зубах вже видно дірочки або зуб почорнів і ниє. Але якби у нас була правильна культура чистки зубів, то ми б зовсім не знали, що таке зубний біль. Один з поширених міфів, нібито професійна чистка зубів шкодить емалі. Це не правда.

Професійна гігієна зубів, яку проводь фахівець, не впливає на товщину емалі і не шкодить їй. Тому набагато розумніше платити за профілактику карієсу, ніж потім шалені суми за лікування. Зараз великий вибір як безкоштовних клінік, де можна полікувати зуби , Так і приватних.

Помилка № 3 – вибілювати зуби народними засобами

Так, існує як професійне відбілювання зубів в клініці, так і домашні процедури. Але перш ніж самому братися до відбілювання зубів, потрібно отримати консультацію стоматолога. Лікар повинен оцінити стан здоров'я ваших зубів. Важливо, щоб на них не було тріщин, потертостей, відколів на пломбах, в які можуть потрапити хімічні відбілюючі речовини. І тільки після того, як усунені всі проблеми і зуби повністю здорові, проведена професійна гігієна та чистка зубів, можна їх вибілювати.

Категорично не можна вдома вибілювати зуби лимоном, содою, перекисом водню! Так ви можете сильно пошкодити емаль.

Якщо все-таки бажання відбілювати зуби вдома самому дуже сильне, то робіть процедуру під контролем стоматолога, радьтеся з ним. Лікар може порадити індивідуальні капи для відбілювання: їх виготовляють під кожної людини особисто. В середину такої капи кладеться спеціальний засіб, схоже на зубну пасту, і каппа надаватися на зуби на всю ніч. Ефект від такого відбілювання не дуже великий, але він помітний і набагато безпечніше соди і інших народних засобів.

Помилка № 4 – батьки не знають, що за дитячими зубами потрібен догляд

Далеко не всі знають, що дитину перший раз потрібно показати стоматолога, коли малюкові півроку. Так, якщо у вашого 6-ти місячного малюка навіть всього 2 зуба. Спеціаліст покаже, як правильно дитині чистити зуби. А ще зверне увагу на звички малюка, які потім сформують правильний або неправильний прикус.

Доглядати за зубами і ротом малюка потрібно з раннього дитинства Фото: Pixabay

Доглядати за майбутніми зубами дитини і яснами потрібно починаючи зі дня народження малюка. І чистити зуби дітям батьки повинні до досягнення ними 10-12 років, зазначає професор. Не страшно, коли дитина їсть пасту – давайте йому щітку в руки, хай вчиться. Але дочистити зуби малюкові повинен хтось із батьків. Щоб уникнути розвитку карієсу у дітей, привчите дитину пити просту чисту воду. Давати дітям солодкий чай, воду, сік і цукор взагалі не варто.

Помилка № 5 – не звертати увагу на те, що ми стираємо емаль

Всі ми схильні до стресу, а під його впливом часто "скрипом" зубами, особливо по ночах. Наші зуби, як панцир черепахи – покриті емаллю і дуже тверді. Але якщо перший шар емалі стирається, то далі починає стиратися дентин, це тверда зубна тканина, яка підтримує емаль.

В результаті истонченная емаль і звичка терти зуби друг про одного може привести до серйозних стоматологічних проблем. Щоб відновити стерті зуби, знадобиться покрити їх спеціальними накладками з кераміки, а це не дешеве задоволення. Стираються ваші зуби таким способом чи ні – визначить стоматолог. І, якщо ви "скрипите" зубами по ночах, то порекомендує спеціальні нічні захисні капи для зубів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чим небезпечні хворі зуби.

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