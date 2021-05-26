Навіщо нам кальцій: які продукти їсти і чи потрібно вживати добавки?

Кальцій дає силу кісткам, регулює роботу нирок і кишківника. Продукти, багаті на кальцій, мають бути в раціоні, а безконтрольне вживання добавок може нашкодити

Щоб організму вистачало кальцію, їжте зелень, молочну продукцію, креветки, апельсиновий сік Фото: Сьогодні

У дитинстві, щоб кістки були міцними, нас часто змушували пити молоко – там багато кальцію, говорила мама. Тепер же деякі люди самі призначають собі харчові добавки з кальцієм – для "профілактики" захворювань кісток і не тільки. Чим може закінчитися таке самолікування, скільки кальцію і навіщо потрібно нашому організму, які продукти потрібно їсти, щоб не відчувати наслідків дефіциту цього макроелементу, розповіла наш постійний експерт – терапевтка, сімейна лікарка, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк Фото: пресслужба

Навіщо взагалі кальцій організму, яку роль відіграє цей макроелемент?

Тільки задумайтеся: його в нашому скелеті – понад 99% (у вигляді гідроксиапатиту)! Цей мінерал забезпечує силу кісток. Також важливо, щоб достатній рівень кальцію підтримувався в сироватці крові. Кальцій регулює 3 основні транспортні системи в організмі та процеси в них: кишкову абсорбцію (всмоктування речовин), ниркову реасорбцію (зворотне всмоктування) і кістковий обмін.

Важливий процес у нашому організмі – взаємодія кальцію і вітаміну D: у ній беруть участь гормони щитоподібної залози, які допомагають підтримувати потрібний для людини рівень кальцію.

Кальцій безперечно потрібен нашому організму: якщо його бракує, зростає ризик розвитку рахіту в дітей та остеопорозу в літніх людей. А ще дефіцит кальцію призводить до утворення каменів у нирках і появи раку товстої кишки.

Але надлишок кальцію в організмі теж небезпечний: за надмірного його рівня в крові та сечі відбувається кальцифікація судин і м'яких тканин. Починаються закрепи, підвищується ризик розвитку інфаркту міокарда, утворюються камені в нирках. Тому перш, ніж піддатися спокусі повживати кальцій про всяк випадок, важливо знати, до чого це може призвести.

Виходить, вживати добавки з кальцієм для профілактики на свій розум – небезпечно?

Для профілактики захворювань ліки не потрібні. Щодо харчових добавок – вони не є ліками, відрізняються між собою дозою, хімічним складом, можливим впливом на організм і тривалістю вживання без показань. Якщо ваш лікар рекомендував "препарат кальцію для профілактики", варто подумати про те, щоб поміняти собі лікаря. Тому що навіть добавки з кальцієм, які продаються в аптеках без рецептів, потрібно вживати за призначенням.

Приймати добавки з кальцієм потрібно тільки за призначенням лікаря Фото: unsplash.com

У найкращому разі препарати кальцію допоможуть запобігти втраті кісткової маси, але не збільшать її. Тому вживати кальцій просто так, навмання, щоб кістки були міцними і зуби цілими, докорінно неправильно. Для більшості людей вживання препаратів кальцію на зниження переломів або розвиток остеопорозу не впливає. Тільки серед літніх людей він зменшує частоту патологічних переломів.

Якщо ви думаєте, що вам потрібен додатковий кальцій, слід обговорити з фахівцем, який саме препарат кальцію показаний вам (і чи потрібен він взагалі), в якій дозі і на який період.

Коли лікар призначає препарати кальцію?

Стани, за яких показаний кальцій з лікувальною метою:

гіпопаратиреоз – знижене або взагалі відсутнє вироблення паратиреоїдного гормону залозами щитоподібної залози;

мальабсорбція кишечника – порушене засвоєння поживних речовин (наприклад, після резекції тонкої кишки, через целіакію – непереносимість глютену);

остеопороз – кісткова тканина втрачає щільність і стає крихкою;

хронічна ниркова недостатність;

рефлюкс (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба) – закид вмісту шлунку в стравохід;

виразкова хвороба шлунка та інші серйозні патології.

Як бачите, додаткове вживання кальцію потрібне за наявності серйозних проблемах зі здоров'ям або в літньому віці. Для здорової людини єдине слушне джерело кальцію – це їжа, збалансований раціон харчування.

Які продукти, багаті на кальцій, потрібно їсти?

Кальцій належить до макроелементів, добову дозу яких можна отримати через продукти харчування. Якщо ж його добова доза буде в 2-3 рази вища (через споживання препаратів, в яких доза кальцію і є в середньому найвища добова норма), то це може бути шкідливо і однозначно вплине на рівень і розподіл кальцію в організмі.

Багаті кальцієм молочні продукти, апельсиновий сік, горіхи, кунжут, фрукти, овочі Фото: Depositphotos

Щоб організмові вистачало кальцію і не було його надлишку, їжте молочні продукти, зелень, овочі, горіхи, кунжут, креветки, трохи шоколаду. Готові продукти, багаті на кальцій, – апельсиновий сік і соєве молоко. Харчуйтеся якомога різноманітніше, варіюйте продукти так, щоб виходило не менше ніж 3 порції на день.

Уникайте переїдання і відверто шкідливих продуктів. Будьте розсудливі та не вживайте ніяких препаратів без призначення!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які продукти допоможуть у профілактиці остеопорозу і корисні для суглобів.

Також не забувайте дбати не тільки про фізичне, а й про емоційне здоров'я своє і своїх близьких, особливо сьогодні, 26 травня, у день місячного затемнення. Сьогодні корисно порадувати подарунком друга або знайомого, оскільки заслуга від хороших справ або благодійності значно зростає. А допоможе вам у цьому наш календар подарунків на всі свята травня, в якому можна піймати цікаву ідею для презенту.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися