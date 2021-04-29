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Чому штучні барвники для крашанок небезпечні і чим їх замінити

Сьогодні, 18:05

Хімік назвала барвник, який викликає рак і заборонений в США, Фінляндії та Норвегії

Великдень не можна уявити без яєць і писанок! А як же сісти за стіл і не позмагатися, у кого міцніше яйце. Проте ігри іграми, але треба ретельно підійти до питання: "Як їх зробити?" Адже барвники для фарбування яєць можуть бути дуже небезпечними. Хімік Алла Іщенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, яку загрозу для життя несуть фарби і як зробити фіолетове, жовте і червоне яйце без використання штучних барвників.

Чим небезпечні барвники для яєць?

Великодні яйця лежать на кожному столі під час Великодня. Найлегший і швидкий спосіб зробити їх за допомогою фарби, але чи безпечно це – розповідає хімік.

"На двох етикетках написано, що використання цих барвників небезпечно, так як може провокувати гіперактивність у дітей і погіршення їх уваги, – коментує Алла Іщенко. – Найнебезпечнішими серед харчових барвників є ті, в складі яких вказано Е102, Е110, Е122 і Е124. Серед них ми можемо виділити Е110, який є похідною речовиною, проявляє канцерогенні властивості, тобто може викликати рак".

Мармурові крашанки
Мармурові крашанки
Фото: Pinterest

Який барвник викликає рак?

Викликати рак може і барвник Е124, цей взагалі заборонений в Сполучених Штатах Америки, Фінляндії, Норвегії і ще в низці країн. А як щодо інших?

"Усі харчові барвники, зазначені на етикетках, викликають алергічні прояви, сенсибілізації, можуть проявляти свою негативну дію на шлунково-кишковий тракт", – зазначила хімік.

Підтверджують такі загрози для життя і лікарі.

Які є натуральні барвники для яєць на Великдень
Які є натуральні барвники для яєць на Великдень
Фото: Unsplash

Які барвники для яєць безпечні?

Лікарі рекомендують фарбувати великодні яйця з допомогою натуральних барвників. В інтернеті можна зустріти безліч порад, як пофарбувати яйця в різні кольори, ось кілька з найдієвіших:

  • для отримання зеленого кольору слід використовувати шпинат,
  • для золотисто-жовтого – куркуму,
  • для фіолетового – чорницю,
  • для коричневого – каву,
  • для червоного – журавлину.

Фото: Pinterest

Як фарбувати натуральними барвниками?

Натуральні барвники слід помістити в каструлю з холодною водою, викласти туди ж яйця і додати столову ложку оцту – він зробить колір крашанок насиченішим. Далі поставити каструлю на вогонь і зварити яйця. А щоб зробити візерунки, потрібно спочатку промальовувати символи воском і тільки після цього занурити яйця в розчин з натуральними барвниками, але в такому випадку оцет додавати не варто.

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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Джерело: Сьогодні
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