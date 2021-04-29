Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему искусственные красители для пасхальных яиц опасны и чем их заменить

Сегодня, 18:05

Химик назвала краситель, который вызывает рак и запрещен в США, Финляндии и Норвегии

Пасху нельзя представить без яиц и писанок! А как же сесть за стол и не посоревноваться, у кого крепче яйцо. Однако игры играми, но надо тщательно подойти к вопросу: "Как их сделать?" Ведь красители для окраски яиц могут быть очень опасными. Химик Алла Ищенко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какую угрозу для жизни несут краски и как сделать фиолетовое, желтое и красное яйцо без использования искусственных красителей.

Чем опасны красители для яиц?

Пасхальные яйца лежат на каждом столе во время Пасхи. Самый легкий и быстрый способ сделать их с помощью краски, но безопасно ли это – рассказывает химик.

"На двух этикетках написано, что использование этих красителей опасно, так как может провоцировать гиперактивность у детей и ухудшение их внимания, – комментирует Алла Ищенко. – Наиболее опасными среди пищевых красителей есть те, в составе которых указано Е102, Е110, Е122 и Е124. Среди них мы можем выделить Е110, который является производным веществом, проявляет канцерогенные свойства, то есть может вызвать рак".

Мраморные пасхальные яйца
Мраморные пасхальные яйца
Фото: Pinterest

Какой краситель вызывает рак?

Вызвать рак может и краситель Е124, этот вообще запрещен в Соединенных Штатах Америки, Финляндии, Норвегии и еще в ряде стран. А как насчет остальных?

"Все пищевые красители, указанные на этикетках, вызывают аллергические проявления, сенсибилизации, могут проявлять свое негативное действие на желудочно-кишечный тракт", – отметила химик.

Подтверждают такие угрозы для жизни и врачи.

Какие есть натуральные красители для яиц на Пасху
Какие есть натуральные красители для яиц на Пасху
Фото: Unsplash

Какие красители для яиц безопасные?

Врачи рекомендуют красить пасхальные яйца с помощью натуральных красителей. В интернете можно встретить множество советов, чем покрасить яйца в разные цвета, вот несколько из наиболее действенных:

  • для получения зеленого цвета следует использовать шпинат,
  • для золотисто-желтого – куркуму,
  • для фиолетового – чернику,
  • для коричневого – кофе,
  • для красного – клюкву.

Крашенки удобно сушить на решетке
Крашенки удобно сушить на решетке
Фото: Pinterest

Как красить натуральными красителями?

Натуральные красители следует поместить в кастрюлю с холодной водой, выложить туда же яйца и добавить столовую ложку уксуса – он сделает цвет пасхальных яиц более насыщенным. Далее поставить кастрюлю на огонь и сварить яйца. А чтобы сделать узоры, нужно сначала прорисовать символы воском и только после этого погрузить яйца в раствор с натуральными красителями, но в таком случае уксус добавлять не стоит.

Тем временем мы выяснили, где заказать и купить кулич: 10 предложений от 90 грн.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как пережить застолье на майские: пить воду, есть зелень и что еще советует диетолог Международный туризм на "майских": куда летят украинцы Где заказать и купить кулич: 10 предложений от 90 грн Можно ли сэкономить на пасхальной выпечке? Мы провели эксперимент
Пасха яйца
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити

Популярные статьи

Сегодня, 18:24Фаново

Страстная пятница-2021: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 11:50Фаново

Страстная пятница-2021: главные приметы дня

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 29 апреля для всех знаков зодиака: Близнецы, вам подфартит!

Вчера, 19:25Звездно

Видео дочки Пугачевой умилило поклонников: Какая же она обаятельная

Вчера, 19:09Фаново

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Вчера, 18:13Вкусно

Как приготовить бограч на костре – рецепт закарпатского блюда

Вчера, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 05:15Психо

Гороскоп на сегодня 28 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не будьте транжирами!

27 апреляЗвездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

27 апреляЗвездно

Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео

27 апреляВкусно

7 неожиданных блюд из хека, которые вы захотите готовить постоянно

27 апреляФаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

27 апреляЗвездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

27 апреляВкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреляЗвездно

Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в харассменте: Какой негодяй это придумал?

27 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять