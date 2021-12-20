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Чи небезпечна ГРВІ без температури і чому так буває – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
20 грудня, 07:30
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Температура не завжди виникає при застуді або ГРВІ, все залежить від імунітету. Євген Комаровський заспокоїв, що турбуватися при цьому не потрібно

"Доктор, мені 18 років, вже близько трьох років, коли я хворію на ГРВІ , температура не підвищується. Це через міцний імунітет чи трапляються слабкі віруси" – таке питання відомому педіатру задали в ефірі програми " Час Голованова "на телеканалі" Україна ".

Якщо людина захворіла на ГРВІ, у неї немає температури, вона одужує – значить все гаразд
Якщо людина захворіла на ГРВІ, у неї немає температури, вона одужує – значить все гаразд / Фото: freepik.com

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Євген Комаровський відповів, що типи реагування нашого організму на інфекцію – різні, а якщо немає високої температури, то не варто думати, що з вами щось не так.

Існує різні типи імунітету, і індивідуальні особливості організму кожного з нас теж різні. Місцевий імунітет, В-клітинний, Т-клітинний (а система клітинного імунітету особливо ефективна проти клітин, інфікованих вірусами), температурна реакція може бути, а може, і ні.

Ваша реакція захворювання залежить від цих факторів. Якщо людина захворіла на ГРВІ, у неї немає температури і вона легко йде на одужання, без ускладнень , то переживати із цього приводу не варто.

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