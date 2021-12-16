Чи можна робити щеплення при алергії на анальгетики – відповів лікар Комаровський

Популярні анальгетики, які у нас продають в аптеках, дають більше "побочки", ніж вакцини від коронавірусу. Що небезпечніше, пояснив Євген Комаровський

Чи небезпечно при алергії на аналгетики, особливо анальгін, робити щеплення від ковіда , популярний дитячий лікар пояснив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

Насамперед, як зазначив Євген Комаровський, важливо знати, якщо у вас є алергія на анальгін, його міжнародну непатентовану назву, це метамізол натрію. І пам'ятати, що у вас алергія на препарати що містять цей компонент. Сам метамізол не входить до медичної аптечки, тобто його використовують далеко не у всіх країнах, в деяких анальгін заборонено.

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Деякі анальгетики мають набагато більше "побочок", ніж вакцини / Фото: Pixabay

Тому що у анальгіні (метамізолі натрію) є побічний ефект, який препарат чинить на кістковий мозок. Але анальгін, як і раніше, ще використовується в Ізраїлі, а також у країнах колишнього Радянського союзу. У Європі та США його вже майже не використовують, принаймні, без рецепта лікаря.

Важливіше не це, подивіться, скільки людей за власним бажанням, тобто без призначення лікаря вживають анальгін, "трійчатку" та інші анальгетики з метамізолом, – каже Євген Комаровський, – і ніхто з них не думає про побічні явища анальгетиків, що так їх "чіпують". Хоча у анальгіну побічних ефектів у десятки разів більше. Чим у будь-якої коронавірусної вакцини.

При цьому, як зазначив кандидат медичних наук, ніхто не обурюється та ще й дітям дають анальгін. У разі алергії на цей препарат і бажання зробити ковід-вакцину приводів для занепокоєння немає .

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