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Чи можна лікувати зуби під наркозом дитині, відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
14 грудня, 07:30
В закладинки
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Занурення у загальний наркоз у дитячій стоматології не має лякати батьків, якщо це необхідно. Дитині не має бути боляче, пояснив Євген Комаровський

Введення в загальний наркоз, а не седація (седація в стоматології є зануренням пацієнта в стан фізичного та емоційного розслаблення, іноді навіть навіть сну) при лікуванні зубів у дітей дуже непокоїть батьків. Чи можна вводити дітей у стан загального наркозу під час лікування зубів, популярний дитячий лікар пояснив у програмі " Час Голованова "на телеканалі" Україна ".

Використання стану загального наркозу у дитячій стоматології – це загальноприйнята світова практика. Людині, яка звертається за медичною допомогою, не повинно бути боляче – відзначив кандидат медичних наук, – Тому фраза "потерпіть" – абсолютно неприпустима у медицині 21 стопіччя.

Євген Комаровський зазначив, що будь-який біль пацієнта неприпустимий у сучасній медицині. Якщо вам боляче в кабінеті лікаря, то ви явно не знаходитесь в країні з цивілізованою медициною.

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Дітям більше не лікують зуби, якщо дитину доводиться тримати, сучасна медицина використовує анестетики
Дітям більше не лікують зуби, якщо дитину доводиться тримати, сучасна медицина використовує анестетики / Фото: freepik.com

Зараз є безліч варіантів препаратів для сучасного введення у стан наркозу. Лікарі знають, як це правильно робити, використовуючи системи спостереження, створюючи спеціальні умови, своєчасно реагуючи у разі виникнення ускладнення тощо.

Дітям не лікують зуби, якщо дитину доводиться тримати, фіксувати їй голову, – каже Євген Комаровський, – у багатьох країнах навіть 3-місячній дитині, коли роблять щеплення в ніжку, в стегно, шкіру на місці уколу змащують маззю з анестетиком, щоб їй не було боляче. Так і має бути, а не те, що навіть я добре пам'ятаю, коли мені у 5 років видаляли аденоїди, мене тримали, все було в крові. Такого не повинно бути, це безумство!

Також ми писали, навіщо вакцинувати дітей

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Світлана Євсєєва
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