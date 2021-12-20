Опасна ли ОРВИ без температуры и почему так бывает – ответил Доктор Комаровский

Температура не всегда появляется при простуде или ОРВИ, все зависит от иммунитета. Евгений Комаровский успокоил, что беспокоиться при этом не нужно

"Доктор, мне 18 лет, уже около трех лет, когда я болею ОРВИ, температура не повышается. Это из-за крепкого иммунитета или попадаются слабые вирусы" – такой вопрос известному педиатру задали в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина".

Если человек заболел ОРВИ, у него нет температуры, он выздоравливает – значит все в порядке / Фото: freepik.com

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Евгений Комаровский ответил, что типы реагирования нашего организма на инфекцию – разные, и если нет высокой температуры, то не стоит думать, что с вами что-то не так.

Существует разные типы иммунитета, и индивидуальные особенности организма у каждого из нас тоже разные. Местный иммунитет, В-клеточный, Т-клеточный (а система клеточного иммунитета особенно эффективна против клеток, инфицированных вирусами), температурная реакция может быть, а может и нет.

Ваша реакция на заболевание зависит от этих факторов. Если человек заболел ОРВИ, у него нет температуры и он легко идет на поправку, без осложнений, то переживать по этому поводу не стоит.

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