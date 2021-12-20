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Опасна ли ОРВИ без температуры и почему так бывает – ответил Доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
20 декабря, 07:30
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Температура не всегда появляется при простуде или ОРВИ, все зависит от иммунитета. Евгений Комаровский успокоил, что беспокоиться при этом не нужно

"Доктор, мне 18 лет, уже около трех лет, когда я болею ОРВИ, температура не повышается. Это из-за крепкого иммунитета или попадаются слабые вирусы" – такой вопрос известному педиатру задали в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина".

Если человек заболел ОРВИ, у него нет температуры, он выздоравливает – значит все в порядке
Если человек заболел ОРВИ, у него нет температуры, он выздоравливает – значит все в порядке / Фото: freepik.com

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Евгений Комаровский ответил, что типы реагирования нашего организма на инфекцию – разные, и если нет высокой температуры, то не стоит думать, что с вами что-то не так.

Существует разные типы иммунитета, и индивидуальные особенности организма у каждого из нас тоже разные. Местный иммунитет, В-клеточный, Т-клеточный (а система клеточного иммунитета особенно эффективна против клеток, инфицированных вирусами), температурная реакция может быть, а может и нет.

Ваша реакция на заболевание зависит от этих факторов. Если человек заболел ОРВИ, у него нет температуры и он легко идет на поправку, без осложнений, то переживать по этому поводу не стоит.

Также мы писали, какую ковид-вакцину выбрать кормящим мамам.

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