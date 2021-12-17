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Чи можна вакцинуватися від ковіду мамам, що годують, – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
17 грудня, 07:30
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Євген Комаровський назвав вакцини, які найбезпечніші і для тих, хто годує, і для вагітних – це РНМК-препарати. Тобто Pfizer чи Moderna

"Чи робити мені щеплення від ковіду, якщо я – мама, що годує, а малюкові всього 3 місяці?" – такі питання часто ставлять популярному педіатру Євгену Комаровському. Кандидат медичних наук вкотре дав відповідь на питання про вакцинацію тих, що годують грудьми, та вагітних жінок у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна".

НРМК-вакцини безпечні для годуючих грудьми та вагітних, тому що і їх негативний вплив на малюків не зафіксовано
НРМК-вакцини безпечні для годуючих грудьми та вагітних, тому що і їх негативний вплив на малюків не зафіксовано / Фото: freepik.com

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Як зазначив Євген Комаровський, сучасна медицина вважає, що вакцинація від коронавірусу безпечна навіть у тому випадку, коли роблять щеплення жінкам, які вже у положенні, але ще не знають про свою вагітність. І для цього медики використовують НРМК-вакцини тому що їх негативний вплив на плід не зафіксовано.

І тим, хто годує, і вагітним доцільність вакцинації проти коронавірусу сьогодні обґрунтована, – каже Євген Комаровський, – таким жінкам рекомендується робити щеплення РНМК-вакцинами. Тобто це Pfizer чи Moderna.

Щодо інактивованих вакцин Євгенія Комаровського часто запитують, чи містять вони додаткові метали, наприклад, алюміній.

Алюміній може використовуватися як компонент, що посилює імунну відповідь, і найімовірніше, він може бути в препараті СoronaVac, – сказав лікар Комаровський, – оскільки алюміній, це компонент, що входить тільки до традиційних, тобто інактивованих вакцин.

Також ми писали, чи можна дітям лікувати зуби під наркозом.

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