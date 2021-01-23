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Не тільки їжа! Як генетика і вік впливають на вагу людини

Сьогодні, 12:00

Близько 80 відсотків жінок незадоволені своєю вагою

Виявляється, кожні пів кіло зайвого жиру містять кілометр кровоносних судин, які постійно потрібно підживлювати киснем, поживними речовинами і вітамінами. Генетик Олексій Кашин в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів, чи існує ідеальна вага і що впливає на її формування.

Як на вагу впливає генетика

За статистикою, близько 80 відсотків жінок незадоволені своєю вагою! Більшість із них постійно знаходять в собі зайві кілограми. Менша частина, навпаки, прагне набрати масу. Як би там не було, кожна хоче бачити ідеальні цифри на вагах. Однак на цей фактор впливає не менше трьох складових: їжа, яку ми вживаємо, довкілля і, звичайно ж, гени.

"Гени, які викликають схильність до ожиріння, насправді були необхідні в еволюційному процесі", – пояснює генетик Олексій Кашин.

Як на вагу людини впливає генетика
Як на вагу людини впливає генетика
Фото: Depositphotos

Наприклад, в Середньовіччі їжі на всіх не вистачало, тому люди були маленькими і худенькими. А умовні "стандарти" з'явилися тільки в 1946 році. Тому якщо зараз за розмірною сіткою "S" став для вас маленький, не поспішайте катувати себе дієтами.

"Ми з'їдаємо в n-кількість разів більше їжі, ніж з'їдали в Cредньовіччя, тому організм, який отримує ці ресурси, відповідно отримує сигнал – можна рости, і так з кожним поколінням ми стаємо все більшими", – розповів генетик.

А ще вага людини змінюється з віком, і цей факт легше прийняти, ніж змінити.

Крім віку і генів, що ще впливає на вагу людини

Однак ні гени, ні вік не впливають так сильно, як наше паливо – їжа. За неправильного харчування легко втратити вагу або, навпаки, набрати. І перший, і другий варіант небезпечний для здоров'я. За недостатньої ваги люди часто відчувають занепокоєння або навіть депресію. За зайвої ваги – мають проблеми з серцево-судинною системою. Щоб розірвати це коло, треба знайти правильну масу свого тіла.

"Можна дотримуватися індексу маси тіла. Його формула досить проста – вашу фактичну вагу в кілограмах потрібно розділити на зріст у квадраті в метрах, і якщо ви отримали значення 23-24, то вважайте, що ви маєте ідеальну вагу тіла", – пояснила дієтолог Яна Кравченко.

Як їжа впливає на вагу людини
Як їжа впливає на вагу людини
Фото: freepik.com

Але цей метод дієвий тільки на 65%. І не завжди більша або менша вага за цією системою буде проблемою для вас. Головне, щоб вам було комфортно.

"Ідеально, звичайно, якщо ви будете зважуватися на терезах-аналізаторах, які покажуть, який у вас відсоток жиру і відсоток м'язів. Якщо багато м'язової тканини – ваш метаболізм на рівні киплячого чайника. Якщо мало м'язової тканини, то все ледве-ледве булькає і всі процеси відбуваються відповідно", – розповіла дієтолог.

Коли вже визначилися зі своєю ідеальною вагою, залишилося її зберегти. І тут важливі калорії, які ви споживаєте і витрачаєте. Якщо їх буде однакова кількість, то ваша вага не зміниться. Головне, щоб продукти були корисними.

Яка ідеальна вага для жінок – дивіться відео:

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їжа вага генетика
Джерело: Сьогодні
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