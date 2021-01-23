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Не только еда! Как генетика и возраст влияют на вес человека

Сегодня, 12:00

Около 80 процентов женщин недовольны своим весом

Оказывается, каждые полкило лишнего жира содержат километр кровеносных сосудов, которые постоянно нужно подпитывать кислородом, питательными веществами и витаминами. Генетик Алексей Кашин в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, существует ли идеальный вес и что влияет на его образование.

Как на вес влияет генетика

По статистике, около 80 процентов женщин недовольны своим весом! Большинство из них постоянно находят в себе лишние килограммы. Меньшая часть, наоборот, стремится набрать массу. Как бы там ни было, каждая хочет видеть идеальные цифры на весах. Однако на этот фактор влияют не меньше трех составляющих: пища, которую мы употребляем, окружающая среда и, конечно же, гены.

"Гены, которые вызывают склонность к ожирению, на самом деле были необходимы в эволюционном процессе", – объясняет генетик Алексей Кашин.

Как на вес человека влияет генетика
Как на вес человека влияет генетика
Фото: Depositphotos

Например, в Средневековье пищи на всех не хватало, поэтому люди были маленькими и худенькими. А условные "стандарты" появились только в 1946 году. Поэтому если сейчас по размерной сетке "S" стал для вас маленьким, не спешите истязать себя диетами.

"Мы съедаем в n-количество раз больше пищи, чем съедали в Cредневековье, поэтому организм, который получает эти ресурсы, соответственно получает сигнал – можно расти, и так с каждым поколением мы становимся все больше", – рассказал генетик.

А еще вес человека меняется с возрастом, и этот факт легче принять, чем изменить.

Кроме возраста и генов, что еще влияет на вес человека

Однако ни гены, ни возраст не влияют так сильно, как наше топливо – еда. При неправильном питании легко потерять вес или, наоборот, набрать. И первый, и второй вариант опасен для здоровья. При недостаточном весе люди часто испытывают беспокойство или даже депрессию. При лишнем весе – имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Чтобы разорвать этот круг, надо найти правильную массу своего тела.

"Можно придерживаться индекса массы тела. Его формула достаточно проста – ваш фактический вес в килограммах нужно разделить на рост в квадрате в метрах, и если вы получили значение 23-24, то считайте, что вы имеете идеальный вес тела", – объяснила диетолог Яна Кравченко.

Как еда влияет на вес человека
Как еда влияет на вес человека
Фото: freepik.com

Но этот метод действенный только на 65%. И не всегда больший или меньший вес по этой системе будет проблемой для вас. Главное, чтобы вам было комфортно.

"Идеально, конечно, если вы будете взвешиваться на весах-анализаторах, которые покажут, какой у вас процент жира и процент мышц. Если много мышечной ткани – ваш метаболизм на уровне кипящего чайника. Если мало мышечной ткани, то все еле-еле булькает и все процессы происходят соответственно", – рассказала диетолог.

Когда уже определились со своим идеальном весом, осталось его сохранить. И здесь важны калории, которые вы потребляете и тратите. Если их будет одинаковое количество, то ваш вес не изменится. Главное, чтобы продукты были полезными.

Какой идеальный вес для женщин – смотрите видео:

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еда вес генетика
Источник: Сегодня
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