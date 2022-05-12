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Не кашею єдиною – як приготувати корисну та смачну кукурудзянку, простий рецепт

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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12 травня, 15:00
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Кукурудзяна крупа є доступною і дуже корисною, а готувати з неї можна не тільки кашу. Як цікаво урізноманітнити меню за допомогою кукурудзяної крупи – у матеріалі
З кукурудзяної крупи можна приготувати корисну та смачну кукурудзянку
З кукурудзяної крупи можна приготувати корисну та смачну кукурудзянку / Фото: Колаж: Сьогодні,

З кукурудзяної крупи можна приготувати кукурудзянку – смачний і корисний гарнір до м'яса або подати її, як окрему страву із сиром та зеленню. Чим корисна кукурудзяна крупа та як її можна цікаво приготувати – розповіла у своєму інстаграмі фудексперт, консультант з їжі Світлана Левицька.

Кукурудзяна крупа багата на харчові волокна, а вони допомагають стимулювати роботу нашого кишківника. Також в кукурудзяній крупі є вітаміни та мінерали – А, групи В (особливо В1, В2), С, Е, К, РР, всі головні антиоксиданти, які прискорюють роботу мозку, підвищують рівень гемоглобіну крові і надають допомогу в передачі нервових імпульсів.

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У кукурудзяній крупі є вітаміни та мінерали, а також клітковина, потрібна для роботи кишечника
У кукурудзяній крупі є вітаміни та мінерали, а також клітковина, потрібна для роботи кишечника

Кукурудзяну крупу можна не тільки варити, щоб готувати кашу: можна приготувати ситну та смачну кукурудзянку, Крім самої крупи вам знадобляться 5 яєць, сметана і трохи цукру. Отже, спочатку беремо:

  • 5 жовтків
  • 1 ст. л цукру
  • 0,5 л сметани.

Збиваємо в однорідну масу, потім всипаємо в неї 0.5 літра кукурудзяної крупи (350 гр). Кукурудзяна крупу беріть дрібнішу. Якщо ж у вас тільки велика, то її краще перед додаванням замочити, щоб трохи набрякла. Потім беремо окремо:

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  • 5 білків
  • 0.5 ч. л солі (за смаком).

Збиваємо це в густу піну, акуратно змішуючи з рештою маси (тією, де крупа, жовтки, сметана та цукор). Беремо каструлю, змащуємо її вершковим маслом, ставимо на вогонь. Далі завдання у нас таке: отримана маса не має кипіти.

Кукурудзяну крупу можна не тільки варити, щоб готувати кашу: можна приготувати ситну та смачну кукурудзянку
Кукурудзяну крупу можна не тільки варити, щоб готувати кашу: можна приготувати ситну та смачну кукурудзянку

Тому ставимо або на газ на парову лазню, або до духовки з індукцією та функцією регулювання температури, на плиту з режимом у районі 85 градусів. Запекти також варіант, але потрібно виміряти температуру, щоб маса не кипіла. Готуємо близько години, потім нарізаємо і подаємо як гарнір до м'яса або окремо з бринзою. Смачного!

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Також ми писали, як приготувати корисний салат з кульбаб та кропиви за рецептом Євгенія Клопотенко.

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Світлана Євсєєва
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