Не кашей единой – как приготовить полезную и вкусную кукурузянку, простой рецепт

Кукурузная крупа доступна и очень полезна, а готовить из нее можно не только кашу. Как интересно разнообразить меню с помощью кукурузной крупы – в материале

Из кукурузной крупы можно приготовить полезную и вкусную кукурузянку / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из кукурузной крупы можно приготовить кукурузянку – вкусный и полезный гарнир к мясу или подать ее, как отдельное блюдо с сыром и зеленью. Чем полезна кукурузная крупа и как ее можно интересно приготовить – рассказала в своем инстаграме фудэксперт, консультант по еде Светлана Левицкая.

Кукурузная крупа богата пищевыми волокнами, а они помогают стимулировать работу нашего кишечника. Также в кукурузной крупе есть витамины и минералы – А, группы В (особенно В1, В2), С, Е, К, РР, все главные антиоксиданты, которые ускоряют работу мозга, повышают уровень гемоглобина крови и оказывают помощь в передаче нервных импульсов.

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В кукурузной крупе есть витамины и минералы, а также клетчатка, нужная для работы кишечника / Фото: instagram.com/diana_doktor/

Кукурузную крупу можно не только варить, чтобы готовить кашу: можно приготовить сытную и вкусную кукурузянку, помимо самой крупы вам понадобятся 5 яиц, сметана и немного сахара. Итак, сначала берем:

5 желтков

1 ст. л сахара

0,5 л сметаны.

Взбиваем в однородную массу, затем всыпаем в нее 0.5 литра кукурузной крупы (~350 гр). Кукурузную крупу берите помельче, если же у вас только крупная, то ее лучше перед добавлением замочить, чтобы немного набухла. Затем берем отдельно:

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5 белков

0.5 ч. л соли (по вкусу).

Взбиваем это в густую пену, аккуратно смешивая с остальной массой (той, где крупа, желтки и сметана и сахар). Берем кастрюлю, смазываем ее сливочным маслом, ставим на огонь. Дальше задача у нас такова: полученная масса не должна кипеть.

Кукурузную крупу можно не только варить, чтобы готовить кашу: можно приготовить сытную и вкусную кукурузянку / Фото: Depositphotos

Поэтому ставим либо на газ на паровую баню, либо как в духовку с индукцией и функцией регуляции температуры, на плиту с режимом в районе 85 градусов. Запечь тоже вариант, но нужно вымерять температуру, чтобы масса не кипела. Готовим около часа, затем нарезаем и подаем в качестве гарнира к мясу или отдельно с брынзой. Приятного аппетита!

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