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Євген Клопотенко розповів, як приготувати поживний салат із кульбаб та кропиви

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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12 травня, 07:00
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Весняний вітамінний салат, інгредієнти для якого можна зібрати у себе під вікном, урізноманітнить ваш раціон. Рецептом поділився кулінарний експерт Євген Клопотенко
Поживний салат з кульбаб та кропиви легко приготувати за рецептом Євгена Колопотенко
Поживний салат з кульбаб та кропиви легко приготувати за рецептом Євгена Колопотенко / Фото: пресслужба,

Кулінарний експерт, відомий шеф-кухар Євген Клопотенко у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" разом із ведучими Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем приготував весняний салат, інгредієнти для якого можна зібрати у себе під вікном.

"Є відомий усім авокадо-тост, а ми приготуємо вітамінний салат, який є бутербродом. Його треба їсти ножем та виделкою", – коментує Євген Клопотенко в ефірі "Ранку з Україною".

Для салату за рецептом Євгенія Клопотенко вам знадобляться :

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  • м'ята – 1 пучок;
  • кропива глуха – 1 пучок;
  • листя кульбаби – 1 пучок;
  • варені яйця – 2 шт.;
  • хліб – 2 шматочки;
  • помідор – 1 шт.;
  • волоський горіх – 30 г;
  • сік лимона;
  • гірчиця;
  • сіль;
  • олія рослинна.

Листя кульбаби помити, просушити та викласти в миску. Додати щіпку солі та трохи рослинної олії. Перемішати та відставити на час. Крапиву краще брати м'яку чи глуху. Додати в миску з кропивою подрібнені горіхи та олію і добре перем'яти до стану пасти.

У салат з кропивою можна додати подрібнені горіхи та
У салат з кропивою можна додати подрібнені горіхи та

Також це можна зробити блендером. На окрему тарілку викласти шматок хліба. Розрізати навпіл яйце і покласти дві частини на хліб. Далі додати половину промаринованих листків кульбаби, викласти трохи горіхової пасти з кропивою, м'яти, негострої гірчиці та кілька крапель лимонного соку або оцту. Більше відео дивіться за посиланням.

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон. "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали, як приготувати корисний дієтичний салат із буряком без майонезу.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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