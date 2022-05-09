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Вітаміни, мінерали і не тільки – 5 причин, щоб їсти зелені овочі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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9 травня, 18:00
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Овочі зеленого кольору допоможуть зменшити запальні процеси в організмі, зміцнять клітинні мембрани і не тільки. Які зелені овочі найкорисніші – у статті
Щоб наповнити організм вітамінами, мінералами і не тільки, важливо їсти зелені овочі
Щоб наповнити організм вітамінами, мінералами і не тільки, важливо їсти зелені овочі

На жаль, зелені овочі не найулюбленіші серед овочів, їх недооцінюють, ігнорують і вибирають лише яскраві, привабливі на вигляд плоди іншого кольору. Чим корисні зелені овочі і чому варто їсти їх щодня – розповіла у своєму інстаграмі популярний дієтолог Світлана Фус .

Дієтолог Світлана Фус
Дієтолог Світлана Фус

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Овочі зеленого кольору – листя салату, шпинат, капуста броколі, цибуля порей, листя буряків, кріп, петрушка дуже корисні. Їх важливо включати до свого раціону щодня, оскільки саме зелені плоди допоможуть поповнювати організм вітамінами, мінералами, клітковиною та іншими поживними речовинами А також мають велике значення для збереження здоров'я та профілактики захворювань.

Чим корисні зелені овочі для здоров'я

За колір овочів та фруктів відповідають конкретні сполуки: саме хлорофіл, пігмент у клітинах рослин, надає їм унікальний зелений колір . Хлорофіл впливає не тільки на колір листя, але й діє позитивно на здоров'я людини.

Зелені овочі завдяки хлорофілу мають протизапальні властивості, а також зміцнюють клітинні мембрани
Зелені овочі завдяки хлорофілу мають протизапальні властивості, а також зміцнюють клітинні мембрани

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Адже за хімічною будовою формула гемоглобіну (речовини, що фарбує нашу кров у червоний колір), практично дорівнює формулі хлорофілу. Відмінність лише у цьому, що у центрі молекули гемоглобіну розташовані атоми заліза, а центрі хлорофілу – атоми магнію.

Зелені овочі та фрукти завдяки хлорофілу мають протизапальні властивості, а також:

  1. хлорофіл посилює імунну функцію організму, прискорює фагоцитоз
  2. має антибактеріальну дію
  3. запобігає росту патогенних анаеробних бактерій та грибів у кишківнику
  4. зміцнює клітинні мембрани, сприяє формуванню сполучних тканин
  5. регулює артеріальний тиск.

Крім хлорофілу в зелених овочах містяться цінні для здоров'я фолієва кислота (вітамін В9), вітамін К, каротиноїди (бета-каротин та лютеїн) та клітковина. Також у них є кальцій, важливий мінерал для опорно-рухового апарату.

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Як отримати більше користі від овочів

Якщо ви хочете отримати водорозчинні вітаміни із зелених овочів, краще вживати їх саме у свіжому вигляді, оскільки при термічній обробці вони частково руйнуються. На вміст жиророзчинних вітамінів, таких як E та K, висока температура впливає менше.

Краще вживати зелені овочі у свіжому вигляді, тому що при термічній обробці вітаміни в них руйнуються.
Краще вживати зелені овочі у свіжому вигляді, тому що при термічній обробці вітаміни в них руйнуються.

Краще засвоюються жиророзчинні вітаміни за наявності у блюді жиру. Щоб максимально зберегти весь спектр вітамінів, готуйте овочі на пару або варіть їх недовго.

Також ми писали, які овочі травня найкорисніші.

А ще дізнайтесь, як вибрати овочі та знизити в них кількість нітратів самостійно.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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