Коли збирати березовий сік та скільки корисно пити

Дізнайтеся, коли можна збирати березовий сік і не пропустіть час цінного напою

Весна – час пробудження природи від зимового сну: поки бруньки на деревах ще не проросли, саме час збирати березовий сік. Це один з найбільш цілющих природних напоїв. Чим він корисний, коли збирати березовий сік, як це правильно робити – дізнайтеся в нашій статті.

А розібратися, в чому саме полягає користь березового соку і чи всім можна його пити, нам допомогла наш постійний експерт, дієтолог, психолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен.

Ксенія Рен Фото: пресслужба

Чим корисний березовий сік, чи правда, що він – справжня вітамінна бомба?

Березовий сік багатий вітамінами і мікроелементами. Це справжня скарбниця кальцію, натрію, магнію, заліза, мед і та ін. Також березовий сік містить фруктозу і глюкозу (але в невеликих кількостях), саме тому не потрібно в нього класти цукор або мед, без них сік принесе більше користі. Завдяки органічним кислотам, фитонцидам і іншим елементам сік має протимікробні і протизапальні властивості. Цей природний напій – відмінний сечогінний та очищуючий засіб. Тому якщо ви хочете влаштувати собі детокс-розвантаження, очистити лімфу, вивести з організму токсини – то кращого природного напою, ніж березовий сік, годі й шукати.

А при яких станах і захворюваннях корисний березовий сік?

Березовий сік – один з найкращих засобів для поліпшення стану шкіри і боротьби з целюлітом. Цей напій робить шкіру більш гладкою, підтягує її, згладжує апельсинову коринку, виводячи з організму зайву рідину. Корисний березовий сік при будь-яких запальних і інфекційних процесах: застуді, ангіні та інших захворюваннях органів диханія.Також сік добре підтримає наші нирки, печінку, шлунок, серце, зменшуючи в їх тканинах запальні процеси.

Березовий сік також популярний і в косметології при догляді за шкірою та волоссям, оскільки він добре очищає, зволожує, освіжає і омолоджує шкіру. А ще березовий сік покращує чоловічу силу, посилюючи потенцію. Але важливо пам'ятати, що березовий сік крім користі може принести і шкоду.

Кому не можна пити березовий сік і коли він може бути небезпечний

У невеликої кількості людей, але все ж зустрічається, індивідуальна непереносимість березового соку. Також не варто приймати цей сік при сечокам'яній хворобі. Як уже сказано, цей напій має потужну сечогінну дію і може викликати коліки – тобто "погнати" камені з нирок, мочеточникыв або сечового міхура.

Він протипоказаний людям, які мають алергію на пилок берези. Також не можна пити сік, що зібраний у забруднених місцях, поблизу трас, тому що він має властивість вбирати в себе шкідливі речовини з довкілля.

Коли збирати березовий сік: вже пора або ще почекати?

Коли ж з'являється березовий сік? Все залежить від погоди і приходу весни: збір соку щорічно зазвичай доводиться на період приблизно з кінця березня і до початку травня. Недарма в українській мові березня звучить як "березень". У 2021 році в Україні весна не настільки рання і тепла, як в минулому році, тому зараз саме час для збору березового соку. Погода в квітні буде в основному дощовою, але зовсім скоро очікується потепління. Коли почнуть щосили набухати бруньки на деревах, буде вже пізно. Отже зараз – саме час відправлятися за березовим соком.

Березовий сік бореться з весняним авітамінозом Фото: Depositphotos

А ось про закінчення збору соку "розкажуть" набряклі бруньки та перші листочки, які з'являються на березі – в цей час сік втрачає свої цінні властивості.

Як правильно збирати та зберігати березовий сік

Можна вибратися до лісу, знайти тонку берізку – окружність дерева повинна бути не більше 30 см. Вибирайте дерева, які ростуть на сонячних галявинах, а не в тіні. Зробіть в стовбурі укол шилом: в місці проколу виступить крапля соку, значить, дерево підходяще. Вдома березовий сік краще зберігати в холодильнику – в скляній тарі або спеціальних зіп-пакетах (з застібками).

Скільки березового соку потрібно пити для здоров'я?

Щоб березовий сік приніс максимум користі, приймайте його через 30 хвилин після їжі. Не потрібно пити сік на тщесердце, оскільки в ньому є кислоти і дубильні речовини, що можуть викликати подразнення слизової оболонки. Також не додавайте в березовий сік лимон, м'яту та інші компоненти – інакше ви отримаєте просто напій для втамування спраги, а не цілющий еліксир. На день рекомендується випивати не більше 2-х склянок (500 мл) березового соку.

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