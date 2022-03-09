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Кровотеча під час вагітності у військових умовах – що робити жінці

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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9 березня, 18:40
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Якщо у майбутньої мами почалася кровотеча, потрібно лягти, зв'язатися зі своїм лікарем та контролювати тиск. Коли негайно викликати "швидку" – у матеріалі
Якщо почалася кровотеча під час вагітності у військових умовах - ляжте, дзвоніть своєму лікарю, а коли біль та виділення сильні - викликайте "швидку"
Якщо почалася кровотеча під час вагітності у військових умовах - ляжте, дзвоніть своєму лікарю, а коли біль та виділення сильні - викликайте "швидку" / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через дії окупаційних військ РФ сотні вагітних українок відчувають стрес ,що може позначитися на їхньому стані. Що робити, якщо у вагітної почалася кровотеча , коли не варто хвилюватися, а коли – навпаки, швидше викликати швидку, розповіла гінеколог Людмила Шупенюк в телеграм-каналі Ukraine NOW.

Якщо ваш термін вагітності маленький (затримка місячних – до 1 місяця) і виникли кров'яні виділення, то у 50% жінок у таких випадках вагітність розвиватиметься без ускладнень . Навіть без медичного втручання або прийому препаратів. Якщо виділення "мажучі" – не хвилюєтеся, на малих термінах таке буває.

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Тому незважаючи на те, що кровотеча під час вагітності є одним із найнебезпечніших станів, постарайтеся не панікувати. зв'яжіться зі своїм лікарем . Щоб виключити позаматкову вагітність та інші проблеми, за яких може бути кровотеча, по можливості потрібно потрапити до клініки та зробити УЗД.

Якщо у вагітної почалася кровотеча, то потрібно лягти, зв'язатися зі своїм лікарем, слідкувати за тиском
Якщо у вагітної почалася кровотеча, то потрібно лягти, зв'язатися зі своїм лікарем, слідкувати за тиском / Фото: Ukraine Now

Ляжте (щоб бути у горизонтальному положенні ), контролюйте тиск, пийте більше рідини, можна прийняти транексамову кислоту. Це безпечний препарат, який можна використати на будь-якому терміні вагітності!

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Якщо ж кровотеча рясна, разом з ним жінка відчуває сильну слабкість, прискорене серцебиття та біль унизу живота з тиском на пряму кишку. дзвоніть у "швидку" ! Зволікати в жодному разі не можна, оскільки існує загроза життю малюка.

Також майбутній мамі важливо зберігати спокій, читайте "Заспокійливі під час вагітності – які препарати можна майбутнім мамам під час війни".

А батькам однорічного та старшого малюка важливо не давати йому грати дрібними предметами, читайте "Що робити, якщо дитина проковтнула дрібний предмет або засунула його у вухо, ніс".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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