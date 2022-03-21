Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Діти війни

Медична допомога

Українці за кордоном

Статус біженця

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Пологи під час війни – де допоможуть безкоштовно та куди дзвонити майбутній мамі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 17:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо вам скоро народжувати, то у вас приймуть пологи абсолютно безкоштовно у будь-якій найближчій державній клініці. Що її важливо знати майбутній мамі – у статті

Через напади РФ на Україну сотні тисяч людей змушені залишити свої будинки: серед них і жінки, які ось-ось стануть мамами. Куди звертатися вагітним, щоб у них прийняли пологи МОЗ України.

В умовах воєнного стану кожна вагітна жінка може отримати медичну допомогу у будь-якому з працюючих пологових будинків. Нині таких у країні – понад 300, найбільше таких медустанов у Львівській та Одеській області (22 та 21 пологові будинки). Трохи менше (по 17 пологових будинків у кожній) – у Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Реклама

Отримати допомогу під час пологів можна безкоштовно, для цього:

  • зверніться самі до пологового будинку
  • викличте "швидку" і вас туди відвезуть
  • вас направить ваш лікар, який веде вагітність
  • вас можуть надіслати з іншої клініки або лікарні.

Якщо ви поїхали зі свого міста, то можна зателефонувати на номер 16-77 і дізнатися у оператора контакт-центру, де знаходиться найближча до вас лікарня з пологовим відділенням або пологовий будинок.

На майбутні пологи, по можливості, бажано мати при собі посвідчення особи, обмінну картку, речі для себе та дитини на час перебування у лікарні.

Важливо! Якщо у жінки немає нічого з цього переліку – медична допомога буде їй надано у будь-якому випадку.

Реклама

Оплачувати пологи не потрібно, для породіллі медична допомога – безкоштовна, адже лікарня отримує фінансування від держави. Так, від початку війни Національна служба здоров'я (НСЗУ) виплатила українським лікарням 646,8 млн грн за медичну допомогу, надану жінкам під час пологів у 2022 році

Бережіть себе і якщо ви поранилися під час обстрілу, читайте "Як обробити рани після обстрілу або падіння – покрокова інструкція".

Якщо ж ви отримали опік, дізнайтеся, як правильно наказати допомогу, читайте "Перша допомога при опіках".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти