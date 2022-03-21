Пологи під час війни – де допоможуть безкоштовно та куди дзвонити майбутній мамі

Якщо вам скоро народжувати, то у вас приймуть пологи абсолютно безкоштовно у будь-якій найближчій державній клініці. Що її важливо знати майбутній мамі – у статті

Через напади РФ на Україну сотні тисяч людей змушені залишити свої будинки: серед них і жінки, які ось-ось стануть мамами. Куди звертатися вагітним, щоб у них прийняли пологи МОЗ України.

В умовах воєнного стану кожна вагітна жінка може отримати медичну допомогу у будь-якому з працюючих пологових будинків. Нині таких у країні – понад 300, найбільше таких медустанов у Львівській та Одеській області (22 та 21 пологові будинки). Трохи менше (по 17 пологових будинків у кожній) – у Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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Отримати допомогу під час пологів можна безкоштовно, для цього:

зверніться самі до пологового будинку

викличте "швидку" і вас туди відвезуть

вас направить ваш лікар, який веде вагітність

вас можуть надіслати з іншої клініки або лікарні.

Якщо ви поїхали зі свого міста, то можна зателефонувати на номер 16-77 і дізнатися у оператора контакт-центру, де знаходиться найближча до вас лікарня з пологовим відділенням або пологовий будинок.

На майбутні пологи, по можливості, бажано мати при собі посвідчення особи, обмінну картку, речі для себе та дитини на час перебування у лікарні.

Важливо! Якщо у жінки немає нічого з цього переліку – медична допомога буде їй надано у будь-якому випадку.

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Оплачувати пологи не потрібно, для породіллі медична допомога – безкоштовна, адже лікарня отримує фінансування від держави. Так, від початку війни Національна служба здоров'я (НСЗУ) виплатила українським лікарням 646,8 млн грн за медичну допомогу, надану жінкам під час пологів у 2022 році

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