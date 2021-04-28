Любите м'ясо – дізнайтеся про самий корисний м'ясной продукт та як його готувати

Поліпшити здоров'я серця та судин, захистити від окисного стресу і хронічних хвороб може шинка. Але не з мас-маркету, яка – читайте в матеріалі

М'ясо необхідно нашому організму та корисно, якщо його правильно готувати. Ще один плюс на користь м'яса, як продукту, здатного поліпшити здоров'я серця, судин і знизити ризики розвитку хронічних захворювань, знайшли дослідники. Результати їх роботи опубліковані в медичному журналі Nutrients .

Отже, вчені дійшли висновку, що відмінним продуктом для профілактики серцево-судинних захворювань, а також інших хвороб є варена шинка.

Шинка, тільки без солі і жиру, дуже корисна для здоров'я Фото: unsplash.com

У чому ж користь м'яса для здоров'я і якого саме?

М'ясо вважається одним з найбільш повноцінних харчових продуктів, що надає матеріал для росту м'язів, так необхідний нашому тілу, а також забезпечує організм силою і життєвою енергією. Медики відзначають, що саме варена шинка в рази знижує шкідливий вплив окисного стресу і ймовірність розвитку в організмі запальних процесів. А якщо збагатити шинку антиоксидантами, то її корисні властивості зростуть у кілька разів.

Шинка повинна бути не солоною, мати низький вміст жиру: тобто куплені в магазині копечне, рясно приправлені сіллю і іншими "вкуснощами" м`ясо не підходить для здорового харчування.

Тому можна приготувати шинку, а також домашню ковбасу чи шаурму самому, без додавання в ці м'ясні продукти солі, загусників і інших компонентів, які не корисні для здоров'я.

Як же і з чого приготувати корисну шинку?

Шинку можна готувати не тільки з нежирної свинини, але з курки або індички – це м'ясо більш дієтичне.

Отже, берете куряче або індиче філе, нарізаєте шматочками приблизно в 1 см. М'ясо повинно бути охолодженим. Додайте подрібнений часник, спеції. Потім ретельно перемішайте, поки м'ясо не стане липким і в'язким. Посуд з фаршем потім накривається кришкою і на добу відправляється до холодильнику. Наступного дня фарш знову вимішується, з нього формується ковбаса і складається в пергамент (складений в 2 шари). Краї скручуються, ретельно зав'язуються, зверху потрібно закріпити сіткою або перемотати мотузкою. Варити шинку можна в мультиварці при температурі 85 градусів близько 2,5 годин. У каструлі теж можна, але тоді, якщо немає градусника для вимірювання температури води, варіть шинку на слабкому вогні, прикривши кришкою. Після приготування чекаємо, поки охолоне, потім знову в холодильник на кілька годин.

Після цього знімаємо сітку, пергамент – домашня корисна шинка готова! Подавати шинку можна з багатими антиоксидантами овочами, фруктами, ягодами і зеленню.

Нагадаємо, що раніше ми писали про користь ферментованих м'ясних продуктів .

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