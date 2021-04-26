Тьмяна шкіра, целюліт і головний біль – до чого призводить застій лімфи і як врятувати ситуацію

Головний біль, млява шкіра, зниження імунітету – ось до чого веде застій лімфи. Допоможе масаж, але його треба правильно робити. Як – розповіла масажистка

Левова частка проблем зі шкірою, апельсинова кірочка – целюліт, порушення в роботі органів травлення виникають через поганий відтік лімфи. Чому здорова лімфатична система така важлива для нас, як поліпшити відтік лімфи і чим корисний лімфатичний масаж – ми запитали у масажистки, консультантки з відновлювальних жіночих практик Олени Каріної.

Олена Каріна Фото: пресслужба

А яка взагалі роль лімфи у здоров'ї людини?

Крім шкіри і слизових оболонок на забруднення лімфи реагують різні органи і системи людини. Ця безбарвна рідина в тілі людини і тварин омиває всі тканини і клітини організму. Лімфатична система – це мережа з судин, капілярів і вузлів, у неї багато функцій: а дві основні – це детоксикація і підтримання імунітету.

Лімфа рідина унікальна, вона допомагає нашому організму бути чистим і здоровими. Якщо ми допомагаємо лімфі очищатися, не застоюватися, то всю подальшу роботу із зцілення організму вона виконує самостійно.

І до чого ж може привести застій лімфи?

Якщо людина мало рухається, нераціонально харчується, то відбувається застій лімфи, а значить, сповільнюються важливі процеси в організмі. За застою лімфи її функції беруть на себе шкіра і слизові оболонки: виводять непотрібні речовини з організму через висипання, нежить, виділення тощо. При подальшому забрудненні лімфи виникає целюліт, погіршується стан шкіри, часто турбують головні болі. Більшість захворювань шкіри і слизових оболонок виникають саме в результаті застою і забруднення лімфи. Тому так важливо приділяти час лімфатичній системі, робити масаж як для лікування вже виниклих проблем, так і для їх профілактики.

А чим корисний лімфатичний масаж і "розгін" лімфи?

Наприклад, черевне дихання і лімфатичний масаж живота (а в черевній порожнині зосереджена основна маса лімфовузлів) допоможе їх очищенню, усуне застійні явища, завдяки чому людина подуватиметься більш здоровою.

Лімфомассаж живота усуне застійні явища в області таза Фото: unsplash.com

Лімфомассаж проводять не тільки для поліпшення стану шкіри, зняття набряків і прискорення метаболізму. А також при проблемах в сечостатевій системі, порушеннях роботи кишечника, хворобах суглобів, при порушеннях в поперековому відділі хребта, варикозній хворобі, щоб повернути тілу і ногам красу, легкість і не тільки.

А можна робити лімфатичний масаж самому вдома?

Насамперед важливо знати, що лімфа повільна рідина, і працювати з нею теж потрібно обережно, уважно і строго дотримуючись послідовності рухів. Лімфатична система розвантажується неспішними кроками. Тому важливо освоїти правильну техніку лімфатичного самомасажу.

Якщо ви ніколи не пробували лімфатичний масаж, то починати потрібно обов'язково у фахівця. І лише потім, освоївши техніку, можна робити самомасаж.

Лімфа рухається від низу до верху, тому рухи повинні йти вздовж основних ліній лімфотоку:

Від шиї – до грудей. Від кистей рук – до плечей, Від колін – до зони паху. Від живота (нижче пупка) – до зони паху.

Рухи долонь повинні бути без ривків, плавні, погладжуючі, але обов'язково за рухом лімфотоку. Самому собі робити масаж тіла незручно, тому найлегше освоїти масаж обличчя і шиї.

Лімфомассаж обличчя, який можна виконати вдома самостійно Фото: Сьогодні

Робиться він як із застосуванням масажного крему або масла, так і без них. Це допоможе поліпшити колір обличчя, прибрати синці під очима, робити кожен рух слід доти, поки не вщухнуть відчуття в тілі.

Важливо! Лімфатичну систему не можна зігрівати, тому не кладіть на лімфовузли компреси. Некоректна робота з лімфою небезпечна не тільки для життя.

А чи є протипоказання для лімфатичного масажу?

Так, при пухлинах, цукровому діабеті, хронічних сильних мігренях, запальних гострих захворюваннях, серйозних проблемах з кров'ю, нирками, серцем такий масаж може бути протипоказаний. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, чи можна вам робити лімфатичний масаж у такому разі. І зробіть УЗД судин головного мозку.

А як ще, крім масажу, можна поліпшити роботу лімфи?

Лімфу можна очищати зсередини, також важливо "змушувати" її постійно рухатися, щоб не виникало застійних явищ. Тому так важливо регулярно робити хоча б легку гімнастику, бути фізично активним. Очистити лімфу від шкідливих залишків допоможе питний режим: не забувайте, що організму потрібна чиста вода, а не тільки чай або сік. Алкоголь, газована вода та інші шкідливі напої забруднюють лімфу, якщо ви при цьому ще мало п'єте води, то ваша лімфатична система дуже вразлива.

Відмінно очищає лімфатичну систему сауна, баня (якщо вам не протипоказане), велику кількість в раціоні свіжих фруктів, овочів і ягід. Якщо відчуваєте втому, то значить, лімфа застоялася. Порухайтеся, зробіть зарядку, випийте води, і стане набагато легше!

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