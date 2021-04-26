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Тьмяна шкіра, целюліт і головний біль – до чого призводить застій лімфи і як врятувати ситуацію

Сьогодні, 11:02

Головний біль, млява шкіра, зниження імунітету – ось до чого веде застій лімфи. Допоможе масаж, але його треба правильно робити. Як – розповіла масажистка

Левова частка проблем зі шкірою, апельсинова кірочка – целюліт, порушення в роботі органів травлення виникають через поганий відтік лімфи. Чому здорова лімфатична система така важлива для нас, як поліпшити відтік лімфи і чим корисний лімфатичний масаж – ми запитали у масажистки, консультантки з відновлювальних жіночих практик Олени Каріної.

Олена Каріна
Олена Каріна
Фото: пресслужба

А яка взагалі роль лімфи у здоров'ї людини?

Крім шкіри і слизових оболонок на забруднення лімфи реагують різні органи і системи людини. Ця безбарвна рідина в тілі людини і тварин омиває всі тканини і клітини організму. Лімфатична система – це мережа з судин, капілярів і вузлів, у неї багато функцій: а дві основні – це детоксикація і підтримання імунітету.

Лімфа рідина унікальна, вона допомагає нашому організму бути чистим і здоровими. Якщо ми допомагаємо лімфі очищатися, не застоюватися, то всю подальшу роботу із зцілення організму вона виконує самостійно.

І до чого ж може привести застій лімфи?

Якщо людина мало рухається, нераціонально харчується, то відбувається застій лімфи, а значить, сповільнюються важливі процеси в організмі. За застою лімфи її функції беруть на себе шкіра і слизові оболонки: виводять непотрібні речовини з організму через висипання, нежить, виділення тощо. При подальшому забрудненні лімфи виникає целюліт, погіршується стан шкіри, часто турбують головні болі. Більшість захворювань шкіри і слизових оболонок виникають саме в результаті застою і забруднення лімфи. Тому так важливо приділяти час лімфатичній системі, робити масаж як для лікування вже виниклих проблем, так і для їх профілактики.

А чим корисний лімфатичний масаж і "розгін" лімфи?

Наприклад, черевне дихання і лімфатичний масаж живота (а в черевній порожнині зосереджена основна маса лімфовузлів) допоможе їх очищенню, усуне застійні явища, завдяки чому людина подуватиметься більш здоровою.

Лімфомассаж живота усуне застійні явища в області таза
Лімфомассаж живота усуне застійні явища в області таза
Фото: unsplash.com

Лімфомассаж проводять не тільки для поліпшення стану шкіри, зняття набряків і прискорення метаболізму. А також при проблемах в сечостатевій системі, порушеннях роботи кишечника, хворобах суглобів, при порушеннях в поперековому відділі хребта, варикозній хворобі, щоб повернути тілу і ногам красу, легкість і не тільки.

А можна робити лімфатичний масаж самому вдома?

Насамперед важливо знати, що лімфа повільна рідина, і працювати з нею теж потрібно обережно, уважно і строго дотримуючись послідовності рухів. Лімфатична система розвантажується неспішними кроками. Тому важливо освоїти правильну техніку лімфатичного самомасажу.

Якщо ви ніколи не пробували лімфатичний масаж, то починати потрібно обов'язково у фахівця. І лише потім, освоївши техніку, можна робити самомасаж.

Лімфа рухається від низу до верху, тому рухи повинні йти вздовж основних ліній лімфотоку:

  1. Від шиї – до грудей.
  2. Від кистей рук – до плечей,
  3. Від колін – до зони паху.
  4. Від живота (нижче пупка) – до зони паху.

Рухи долонь повинні бути без ривків, плавні, погладжуючі, але обов'язково за рухом лімфотоку. Самому собі робити масаж тіла незручно, тому найлегше освоїти масаж обличчя і шиї.

Лімфомассаж обличчя, який можна виконати вдома самостійно
Лімфомассаж обличчя, який можна виконати вдома самостійно
Фото: Сьогодні

Робиться він як із застосуванням масажного крему або масла, так і без них. Це допоможе поліпшити колір обличчя, прибрати синці під очима, робити кожен рух слід доти, поки не вщухнуть відчуття в тілі.

Важливо! Лімфатичну систему не можна зігрівати, тому не кладіть на лімфовузли компреси. Некоректна робота з лімфою небезпечна не тільки для життя.

А чи є протипоказання для лімфатичного масажу?

Так, при пухлинах, цукровому діабеті, хронічних сильних мігренях, запальних гострих захворюваннях, серйозних проблемах з кров'ю, нирками, серцем такий масаж може бути протипоказаний. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, чи можна вам робити лімфатичний масаж у такому разі. І зробіть УЗД судин головного мозку.

А як ще, крім масажу, можна поліпшити роботу лімфи?

Лімфу можна очищати зсередини, також важливо "змушувати" її постійно рухатися, щоб не виникало застійних явищ. Тому так важливо регулярно робити хоча б легку гімнастику, бути фізично активним. Очистити лімфу від шкідливих залишків допоможе питний режим: не забувайте, що організму потрібна чиста вода, а не тільки чай або сік. Алкоголь, газована вода та інші шкідливі напої забруднюють лімфу, якщо ви при цьому ще мало п'єте води, то ваша лімфатична система дуже вразлива.

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Відмінно очищає лімфатичну систему сауна, баня (якщо вам не протипоказане), велику кількість в раціоні свіжих фруктів, овочів і ягід. Якщо відчуваєте втому, то значить, лімфа застоялася. Порухайтеся, зробіть зарядку, випийте води, і стане набагато легше!

Також раніше ми писали про б'юті-процедури, які небезпечно виконувати самостійно в домашніх умовах.

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