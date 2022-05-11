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Як самостійно зробити педикюр вдома, якщо немає можливості піти до майстра

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 травня, 14:00
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Скраби, спеціальна пилочка і крем для ніг допоможуть привести в порядок ваші п'яти і нігті на ногах в домашніх умовах. Лайфхакі домашнього педикюру – у статті
Якщо немає можливості піти до майстра, можна зробити педикюр самої собі в домашніх умовах
Якщо немає можливості піти до майстра, можна зробити педикюр самої собі в домашніх умовах / Фото: Колаж: Сьогодні,

Безліч українок у пошуках притулку через війну з Росією поїхали в інші країни, і через якийсь час стикаються з необхідністю зробити педикюр. Підхід до педикюру в Україні та Європі дуже різний, до того ж, не всі можуть заплатити за процедуру близько 60 євро. Тому вчимося, як самостійно зробити педикюр в домашніх умовах.

Так, для того, щоб усунути загрубілу шкіру на п'ятах, використовуйте скраби для ніг. Вони добре відлущують мертву шкіру: найкраще цим справляється сольовий скраб. Також запасіться пилкою для ніг, її потрібно використовувати кілька разів на тиждень у зонах із твердою шкірою. Не тріть дуже сильно, і працюйте тільки по сухій шкірі, а не мокрій.

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Підпилювати нігті на ногах краще скляною пилкою, вона ніжніша, ніж паперові пилки
Підпилювати нігті на ногах краще скляною пилкою, вона ніжніша, ніж паперові пилки

Якщо хочете прибрати кутикулу, то замість дерев'яної палички візьміть зубну щітку. М'які ворсинки щітки не так травмуватимуть шкіру, як гостра дерев'яна паличка, після душу пройдіться зубною щіткою по кутикулах, це допоможе м'яко їх прибрати.

Підпилювати нігті краще скляною пилкою, вона ніжніша, ніж паперові й допоможе надати нігтям форму. Паперовою пилкою можна порізатися, особливо коли вона нова.

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Як знайти хороший крем для ніг, які вітаміни та мінерали вживати, щоб зміцнити нігті, як часто наносити лак – ці та інші поради щодо догляду за ногами читайте на vogue.ua.

Також раніше ми писали, як зміцнити волосся та покращити ріст локонів.

А ще дізнайтесь, як доглядати шкіру під час війни – поради дерматолога.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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