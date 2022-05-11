Как сделать педикюр самой себе дома, если нет возможности пойти к мастеру

Скрабы, специальная пилочка и крем для ног помогут привести в порядок ваши пяточки и ногти на ногах в домашних условиях. Лайфхаки домашнего педикюра – в статье

Если нет возможности пойти к мастеру, то можно сделать педикюр самой себе в домашних условиях / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Множество украинок в поисках убежища из-за войны с Россией уехал в другие страны, и через некоторое время сталкиваются с необходимостью сделать педикюр. Подход к педикюру в Украине и Европе очень разный, к тому же не все могут заплатить за процедуру около 60 евро. Поэтому учимся, как самостоятельно сделать педикюр в домашних условиях.

Так, для того, чтобы убрать уплотнения и загрубевшую кожу на пятках, используйте скарбы для ног. Они отлично отшелушивают мертвую кожу: лучше всего этим справляется солевой скраб. Также запаситесь пилочкой для ног, ее нужно использовать несколько раз в неделю в зонах с твердой кожей. Не трите слишком сильно, и работайте только по сухой коже, а не мокрой.

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Подпиливать ногти на ногах лучше стеклянной пилочкой, она более нежная, чем бумажные пилки / Фото: Depositphotos

Если хотите убрать кутикулу, то вместо деревянной палочки возьмите зубную щетку. Мягкие ворсинки щетки не будут так травмировать кожу, как острая деревянная палочка, после душа пройдитесь зубной щеткой по кутикулам, это поможет мягко их убрать.

Подпиливать ногти лучше стеклянной пилочкой, она более нежная, чем бумажные пилки и поможет придать форму ногтям. Бумажной пилой можно порезаться, особенно когда она новая.

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