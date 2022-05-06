Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Еміграція у США

Met Gala 2022

Стрес та їжа

Що думала Одрі

Сигнал "Тривога"

Путін vs 9 травня
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як доглядати за шкірою під час війни – поради дерматолога

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 травня, 20:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чому з'являється висип на шкірі, які засоби допоможуть з нею впоратися, що в жодному разі не можна робити – читайте поради про здоров'я шкіри Яни Китаєвої – дерматолога та засновниці клініки Method Clinic
Щоб запобігти висипанням, потрібно дотримуватися лише кількох порад експерта
Щоб запобігти висипанням, потрібно дотримуватися лише кількох порад експерта / Фото: Pinterest, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Під час війни багато хто став стикатися з проблемою висипань на шкірі. Основний фактор – це сильний стрес. У відповідь на стрес наш організм починає вироблення кортизолу та адреналіну, а ці гормони роблять шкіру жирнішою і схильною до запалень. Ще одним важливим фактором є порушення гігієни. Справа в тому, що шкіру потрібно очищати двічі на день. Адже протягом дня на поверхні накопичується велика кількість бактерій, грибків, поту.

Реклама

Як запобігти висипу

Дерматолог пояснила, що потрібно робити, щоб позбавитися висипів на шкірі:

  • обов'язково вмивайтесь двічі на день,
  • використовуйте косметичні засоби для жирної шкіри (молочко, пінка, гель) з рН 5.0-5.5,
  • для вмивання використовуйте тільки теплу воду,
  • після очищення наносьте зволожуючий крем, що містить АНА кислоти, цинк, бісаболол із гліцерином, церамідами, ніацинамідами.

Що не можна робити

  • не варто терти шкіру, щоб її не травмувати,
  • ні в якому разі не вмивайтеся лужним милом, не протирайте шкіру спиртом,
  • намагайтеся правильно харчуватися,
  • мінімізуйте стрес.

Засоби косметики, які допоможуть

У сфері лікувального догляду аптечний арсенал є великим. Дерматологиня рекомендує такі засоби:

  • Noreva Exfoliac Gentle,
  • SVR Sebiaclear Hydra,
  • La Roche-Posay Effaclar H,
  • Cerave.

Доступні креми в аптеках:

Реклама
  • SVR Sebiaclear Hydra,
  • Bioderma Sebium Hydra,
  • La Roche-Posay Effaclar H,
  • Noreva Exfoliac Reparatrice.

Чому з'являється висип на шкірі? Як стрес впливає її функціонування? Які доступні засоби можна знайти? Читайте відповіді на ці та інші питання про здоров'я шкіри на сайті Vogue.ua.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Кішка, яка вижила у Бородянці
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як перевезти тварину за кордон
Лайфхак тижня
Покрокова інструкція
Хакнути
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти