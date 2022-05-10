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Для тонких, нормальних і жорстких – як зміцнити волосся та покращити ріст локонів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 травня, 09:00
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У сучасному світі, особливо зараз через війну, ми переживаємо багато стресу: і насамперед страждає наше волосся. Як зміцнити різні типи волосся – у матеріалі
Зміцнити волосся і покращити ріст локонів допоможе догляд відповідно до їх типу - окремо для тонких, нормальних та жорстких
Зміцнити волосся і покращити ріст локонів допоможе догляд відповідно до їх типу - окремо для тонких, нормальних та жорстких

Волосся – один із показників нашого здоров'я, а в ситуації постійного стресу через війну з Росією волосся страждає не менше інших органів або тканин. Разом з експертами розберемося, як доглядати волосся і шкіру під час війни таі як зміцнити локони.

Тонкі волосся найкапризніші, вони швидко забруднюються і їх доводиться часто мити.
Тонкі волосся найкапризніші, вони швидко забруднюються і їх доводиться часто мити.

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Так, найніжніший і крихкий тип локонів – це тонке волосся, воно швидко забруднюється і його доводиться часто мити. Сертифікований трихолог Бріджітт Гілл рекомендує очищати тонке волосся з допомогою шампуню на основі глини та вівса.

Такі інгредієнти допомагають регулювати вироблення шкірного сала, не порушуючи при цьому шкірний бар'єр або мікробіом, – пояснює Гілл, – а ще тонке волосся швидко стає сухим і ламким, якщо ви не зволожуєте його належним чином.

Нормальне волосся, на відміну від тонкого, не таке тендітне, його простіше укладати, і воно не настільки примхливе. Звичний догляд за нормальним типом волосся – це миття шампунем та кондиціонером, також при нормальному волоссі рекомендується спати на атласних та шовкових наволочках.

Щоб підтримати здоров'я нормального волосся, варто інвестувати в щітки з якісною щетиною і використовувати легкі засоби, що не змиваються.
Щоб підтримати здоров'я нормального волосся, варто інвестувати в щітки з якісною щетиною і використовувати легкі засоби, що не змиваються.

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А ще – збільшити тривалість гарячого укладання і сушіння феном, інвестувати в щітки з якісною щетиною і використовувати легкі засоби, що не змиваються. Як доглядати за жорстким волоссям і зміцнити такий тип волосся, чи потрібно часто мити густе волосся – ці та інші поради щодо догляду за волоссям читайте на vogue.ua.

Також рані ми писали, як навчити себе та дітей керувати емоціями під час війни – Вправи та практичні поради.

А ще дізнайтесь, як самому приготувати антисептик та чим краще обробляти руки від бактерій та вірусів.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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