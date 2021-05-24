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Модний педикюр: 8 ідей, які варто повторити цього літа

Сьогодні, 19:24

Універсальний нюд, хітовий зелений і завжди актуальний червоний

Зі стильним дизайном манікюру на літо розібралися. Тепер підберемо йому гідну компанію – модний педикюр. Влітку 2021-го з ним все просто: більшість стильних ідей легко повторити і без походу в салон. Тому запам'ятовуємо головні кольори і тренди педикюру, щоб вже зараз готуватися до сезону босоніжок.

Nude

Фото: instagram.com/honeywhodoyournails

Головний тренд весняно-літніх показів – нігті натурального бежевого відтінку. З таким педикюром з'явилися моделі на шоу Chanel, Burberry і Dior. Можна обрати нюдовий лак, нанести тільки базу або взагалі відмовитися від покриття.

Зелений

Фото: instagram.com/marianne_theodorsen

Від зелених клатчів Bottega Veneta шаленіють всі знаменитості, зелені піджаки раз у раз з'являються в стрітстайл-хроніках Нью-Йорка, а стилісти надихаються цим кольором, створюючи образи своїм зірковим клієнтам. Коротоше, це must, як не подивись.

Френч

Фото: instagram.com/honeywhodoyournails

Цього сезону робимо подвійний французький манікюр, а нігті на ногах покриваємо класичним. Виходить жіночно, вишукано і дуже красиво.

Корейський дизайн

Фото: instagram.com/krasnyspace

І тут є, де розгулятися. Можна домогтися делікатного райдужного сяйва, прикрасити нігті розсипом каменів або навіть металевими елементами. Правда, якщо педикюр вийде досить об'ємним, носити його можна тільки з відкритим взуттям.

Котяче око

Фото: instagram.com/banara9

Кілька років тому воно швидко завоювало популярність і так само швидко набридло. В 2021-м котяче око повертається, особливо в педикюрі. Найкраще підійдуть соковиті літні кольори – трави, лимона, малини.

Total white

Фото: instagram.com/thequeen_highheels

Ще одне універсальне рішення зі світових подіумів. Пасує до всього, але найкрутіше виглядає з мінімалістичним босоніжками або прозорими мюлямі.

Лак у тон взуття

Фото: instagram.com/semilac

Перш ніж вирушати на педикюр, задумайтеся, яке взуття або аксесуар ви плануєте носити влітку найчастіше. Педикюр, який збігається за кольором з якою-небудь деталлю в образі – справжній хіт!

Червоний

Фото: instagram.com/thequeen_highheels

У відтінках червоного є щось незбагненно магнетичне. Ця палітра ніколи не втрачає актуальності й ефектно доповнює будь-яке вбрання, попри свою насиченість. Для повноти образу манікюр теж можна зробити червоним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 7 модних пар сонцезахисних окулярів для спекотного сезону.

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