Як захиститися від укусу кліща: прості лайфхаки

Краще діяти на випередження, ніж потім лікувати наслідки

Як захиститися від кліща Фото: Pixabay

Кінець весни – не тільки сприятливий час для вилазок за місто, відпочинку і пікніків. З пробудженням і буйством природи прокидаються і зовсім негативні персонажі на цьому святі життя – кліщі. Як уникнути зустрічі з паразитами і не попастися в їхні голодні щелепи?

Раніше ми розповідали, чим небезпечний укус кліща для людини і тварини. Але щоб уникнути подібних проблем, краще взагалі не допускати ситуації, щоб кровопивця вчепився в вас мертвою хваткою. Як захистити себе від кліща, читайте прості лайфхаки.

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Що врятує від зустрічі з кліщем на природі

Лайфхак 1. Правильна тканина

Як захиститися від кліща Фото: Unsplash

Збираючись на природу, вдягніться в одяг, що облягає і легко ковзає – так ви зменшите шанси кліща затриматися на вас. Він просто зісковзне з гладких лосин або плащової тканини. Найкраще, якщо тканина світла й однотонна – на такій легше помітити паразита.

Лайфхак 2. Як надягати взуття

Як захиститися від кліща Фото: Unsplash

Відкрите взуття на природі небезпечне. Віддайте перевагу кедам або кросівкам. А щоб закрити всі лазівки для кліщів, брюки заправте в шкарпетки.

Лайфхак 3. Який одяг вибирати

Як захиститися від кліща Фото: Unsplash

Важливо максимально закрити усі частини тіла, особливо найтепліші зони з тонкою шкірою, які найбільше полюбляють кліщі – під колінами, пахову область, пахви, шию. Тож оптимально надягати гольф або сорочку з довгим рукавом. І не забудьте про головний убір, якщо кліщі надумають атакувати вас зверху.

Лайфхак 4. Користуйтеся репелентами

Як захиститися від кліща Фото: Pinterest

Перед тим як вирушити в ліс або в поле, обробіть себе або одяг репелентами. Купуючи засоби, віддайте перевагу не універсальним, а тим, які називаються акарицидами – "акарос" в перекладі означає кліщ.

Лайфхак 5. Гуляйте в хвойному лісі

Як захиститися від кліща Фото: Unsplash

Кліщі насправді водяться в будь-яких лісах, але більше люблять листяні. А тому на відпочинок краще вирушити в сосняк – там шанс зустрічі з кровожером все ж таки нижче. Також не забувайте, що чим вища і густіша трава на галявині, тим більша ймовірність, що в ній копошаться кліщі. Зазвичай ці паразити не літають і не стрибають, а чекають на свою жертву із засідки, розставивши лапки і чіпляючись за все живе, що рухається повз них.

Лайфхак 6. Дивіться одне на одного

Як захиститися від кліща Фото: Unsplash

А точніше – регулярно оглядайте себе і оточуючих. Перш ніж влаштуватися для укусу, кліщ вишукує зручне місце. І його подорож по вашому тілу може тривати від 15 хвилин до кількох годин. Цього часу має вистачити, щоб скинути з себе непрошеного гостя.

Дивіться відео, що робити, якщо вкусив кліщ:

Сюжет Наталії Кравченко та Любові Кукли

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як правильно витягнути кліща.

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