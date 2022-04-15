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Як харчуватися при високому тиску і що ще робити, щоб не допускати розвитку гіпертонії

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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15 квітня, 15:00
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Для профілактики гіпертонічного кризу та підвищення тиску зменште кількість солі в раціоні, їжте по можливості овочі та фрукти і намагайтеся більше рухатися
Харчуватись при високому тиску, щоб не допускати розвитку гіпертонії потрібно з мінімум солі, і з максимумом фруктів та овочів. Також не забуваєте регулярно перевіряти тиск
Харчуватись при високому тиску, щоб не допускати розвитку гіпертонії потрібно з мінімум солі, і з максимумом фруктів та овочів. Також не забуваєте регулярно перевіряти тиск / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Близько мільярда людей живуть із артеріальною гіпертензією, половина навіть не підозрює цього. Зараз, в умовах війни з Росією не всі можуть дозволити собі правильно харчуватися. Але контролювати моменти у харчуванні для профілактики гіпертонії ми можемо – як, розповів у своєму інстаграмі фітнес-тренер та нутріціолог Віктор Мандзяк.

Гіпертонію ще називають тихим убивцею, тому якщо у вас скаче тиск або вже поставлений діагноз. артеріальна гіпертензія ", то періодично потрібно вимірювати свій АТ (артеріальний тиск) та контролювати його. Не забувайте приймати препарати, які призначив лікар на постійній основі.

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Якщо у вас скаче тиск або вже встановлено діагноз "артеріальна гіпертензія", то періодично потрібно вимірювати свій артеріальний тиск
Якщо у вас скаче тиск або вже встановлено діагноз "артеріальна гіпертензія", то періодично потрібно вимірювати свій артеріальний тиск / Фото: Pixabay

Також постарайтеся знизити кількість солі у своєму раціоні. Це не тільки підсолювання їжі, у ковбасах, різний кетчупах і навіть солодкій випічці є додана сіль. Зловживання солоною їжею робить судини менш еластичними і "жорсткішими", у результаті – жорсткі судини – більш високий тиск.

Не менш важливо, щоб у раціоні було достатньо калію : саме він допомагає виводити з організму натрій (тобто сіль). Тому у раціоні має бути більше фруктів, овочів, а менше – ковбаси, чіпсів тощо.

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Щоб уникнути розвитку гіпертонії, постарайтеся знизити кількість солі у своєму раціоні
Щоб уникнути розвитку гіпертонії, постарайтеся знизити кількість солі у своєму раціоні / Фото: freepik.com

Ще намагайтеся рухатися та бути активними настільки, як зараз реально. Ходьба пішки, прибирання, не обов'язково тренування – м'язи повинні скорочуватися будь-яким шляхом. Оскільки гіподинамія – один із головних факторів розвитку гіпертонії.

Також важливо позбавлятися стресу і добре висипатися . Те саме недосипання – це стрес для організму, він "примушує" нервову систему перезбуджуватися, впливає на кровообіг, відповідно – тиск миє підвищуватися.

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Тому дізнайтесь, як почати їсти менше солі для здоров'я серця і в яких продуктах вона "ховається",

Ще раніше ми писали, як заспокоїтися без пігулок. читайте про 10 седативних засобів від самої природи.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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