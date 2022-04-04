Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як заспокоїтись без пігулок – ТОП-10 седативних засобів від самої природи

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протистояти стресу та заспокоїти нервову систему допоможуть природні заспокійливі – валеріана, женьшень, плоди, багаті на вітамін С. Що ще – читайте у статті
Заспокоїтись без таблеток допоможе женьшень, валеріана та інші седативні засоби від самої природи
Заспокоїтись без таблеток допоможе женьшень, валеріана та інші седативні засоби від самої природи / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Стрес від війни з Росією зростає з кожним днем, а ментальної розрядки не настає, що робити? Якщо ви не хочете приймати синтетичні заспокійливі , але знаходитесь у стресі , то скористайтесь списком природних седативних засобів від еко-активістки та засновниці екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк .

Отже, № 1 – корінь маки. Стародавні інки використовували цей корінь задля зменшення симптомів тривоги і депресії. А сучасні натуропати радять додавати корінь маки (подрібнений) у каші спортсменам та всім, у кого серйозні емоційні та фізичні навантаження.

Реклама

Китайська медицина поділилася з нами знаннями про природний седативний засіб № 2 – радіолу або як його називають китайці, "золотий корінь" . Радіола знижує втому, стан тривожності та гніву, а також покращує настрій. Крім того, ця рослина допомагає захистити клітини мозку від окисного пошкодження та знижує артеріальний тиск.

У найскладніші періоди життя варто додати до раціону продукти з вітаміном С або вітамінний комплекс
У найскладніші періоди життя варто додати до раціону продукти з вітаміном С або вітамінний комплекс / Фото: Колаж: Сьогодні

Бажаєте щось більш звичне – використовуйте корінь валеріани. Цей ефективний природний засіб допомагає при депресії, безсонні, нервозності, тривожних станах. Можна заварити дві чайні ложки кореня валеріани гарячою водою (80 градусів), залишити настоятись і приймати перед сном.

Реклама

Також прийде на допомогу нервовій системі у найскладніші періоди життя вітамін С (дозування 500 мг), або додайте в меню більше листової зелені, болгарського перцю, цитрусових, чаю з шипшини, квашеної капусти, волоських горіхів, смородини, обліпихи, ківі, петрушки, кропу, брюссельської, кольорової капусти. Всі ці овочі та плоди багаті на вітамін С.

Які ще природні заспокійливі допоможуть боротися зі стресом та зміцнити нерви? Чи правда, що зміцнить нервову систему допоможе Омега-3 та магній? Чому при стресі також рекомендують корінь женьшеню? Пам'ятку, яка допоможе впоратися з тривогою, стресом та підтримати здоров'я, читайте на Vogue.ua .

Також впоратися з тривогою та безпорадністю допоможуть 5 лайфхаків від Євгена Клопотенка .

Реклама

А порадами, як знизити рівень адреналіну і привести нерви до ладу , поділилася психолога Олена Адамова

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти