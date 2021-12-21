Як почати їсти менше солі для здоров'я серця і в яких продуктах вона "ховається"

Якщо у вашому раціоні багато солоних продуктів, а мало овочів та фруктів, то серце та судини не "скажуть спасибі". Як обмежити споживання солі – у дослідженні

Для серця корисно їсти менше солі, яка також «ховається» у магазинних продуктах / Фото: freepik.com

Ризик розвитку гіпертонії і серцево-судинних захворювань безпосередньо пов'язаний з надмірним споживанням солі . А скорочення її в раціоні знижує артеріальний тиск та покращує стан при інших хронічних хворобах, пише журнал Nutrients .

Чим шкідлива сіль для серця та інших органів?

Сіль сприяє затримці рідини в організмі, що призводить до ожиріння. А це, своєю чергою, підвищує навантаження на серце. До того ж медики давно довели, що великі порції солі призводять до підвищення артеріального тиску.

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За оцінками дослідників, близько 3 мільйонів смертей у всьому світі пов'язані з високим споживанням солі. Саме харчові звички, тобто високий вміст солі та солоних продуктів у раціоні, і низький – клітковини (фруктів та овочів) впливають на тривалість життя.

Надмірне споживання солі насамперед пов'язане з підвищеним ризиком гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Медики єдині у думці: споживання солі важливо скорочувати . Але не всім вдається розпочати це робити.

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Як почати їсти менше солі для серця

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, на день людині треба не більше 5 г солі. Багато хто забуває, що сіль це не тільки та, яку ми кладемо в супи, м'ясо, гарніри та інші страви. Основні джерела споживання солі – це хлібобулочні вироби, крупи, готові м'ясні та молочні продукти. Міститься сіль у майонезах, кетчупах, консервах та інших продуктах переробки, які власне взагалі не корисні.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, на день людині треба не більше 5 грамів солі / Фото: unsplash.com

Тому важливо не лише почати класти менше солі у страви, а й знизити споживання продуктів із вже додатою у них сіллю. Той же майонез можна приготувати вдома, не кладучи сіль. Або запекти в духовці шматок несолоного м'яса, відмовившись від ковбаси або сосисок.

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А ще для тих людей, яким складено контролювати кількість споживаної солі, дослідники розробили дозатор (Salt Control H). Він пропонує людині дози солі відповідно до вікових характеристик та кількості приготовлених страв. Поки що обладнання випробовується, але дослідники вже впевнені, що дозатор допоможе почати їсти менше солі .

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