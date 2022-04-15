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Как питаться при высоком давлении и что еще делать, чтобы не допускать развития гипертонии

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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15 апреля, 15:00
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Для профилактики гипертонического криза и повышения давления снизьте количество соли в рационе, ешьте по возможности овощи и фрукты и старайтесь больше двигаться
Питаться при высоком давлении, чтобы не допускать развития гипертонии нужно с минимум соли, и с максимумом фруктов и овощей. Также не забываете регулярно проверять давление
Питаться при высоком давлении, чтобы не допускать развития гипертонии нужно с минимум соли, и с максимумом фруктов и овощей. Также не забываете регулярно проверять давление / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Около миллиарда людей живут с артериальной гипертензией, половина даже не подозревает этого. Сейчас, в условиях войны с Россией не все могут позволить себе рационально питаться. Но контролировать моменты в питании для профилактики гипертонии мы можем – как, рассказал в своем инстаграме фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк.

Гипертонию еще называют тихим убийцей, поэтому если у вас скачет давление или уже поставлен диагноз "артериальная гипертензия", то периодически нужно измерять свое АД (артериальное давление) и контролировать его. Не забывайте принимать препараты, которые вам назначил врач на постоянной основе.

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Если у вас скачет давление или уже поставлен диагноз
Если у вас скачет давление или уже поставлен диагноз "артериальная гипертензия", то периодически нужно измерять свое артериальное давление / Фото: Pixabay

Также постарайтесь снизить количество соли в своем рационе. Это не только подсаливание пищи, в колбасах, разный кетчупах и даже сладкой выпечке есть добавленная соль. Злоупотребление соленой едой делает сосуды менее эластичными и более "жесткими", в итоге – жесткие сосуды – более высокое давление.

Не менее важно, чтобы в рационе было достаточно калия: именно он помогает выводить из организма натрий (то есть ту же соль). Поэтому в рационе должно быть больше фруктов, овощей, а меньше – колбасы, чипсов и т.д.

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Чтобы избежать развития гипертонии, постарайтесь снизить количество соли в своем рационе
Чтобы избежать развития гипертонии, постарайтесь снизить количество соли в своем рационе / Фото: freepik.com

Еще старайтесь двигаться и быть активными настолько, насколько сейчас реально. Ходьба пешком, уборка, не обязательно тренировки – мышцы должны сокращаться любым путем. Поскольку гиподинамия – один из главных факторов развития гипертонии.

Также важно избавляться от стресса и хорошо высыпаться. Тот же недосып – это стресс для организма, он "заставляет" нервную систему перевозбуждаться, влияет на кровообращение, соответственно – давление моет повышаться.

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Поэтому узнайте, как начать есть меньше соли для здоровья сердца и в каких продуктах она "прячется",

Еще ранее мы писали, как успокоиться без таблеток – читайте про 10 седативных средств от самой природы.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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