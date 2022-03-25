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Як допомогти людині з контузією – ознаки та перша допомога при снарядному шоці

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25 березня, 07:00
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Отримати контузію може кожен у зоні бойових дій. Це не смертельно, але може сильно зашкодити здоров'ю. Як розпізнати контузію та надати допомогу – у статті
Допомогти людині з контузією важливо грамотно, і якнайшвидше викликати "швидку"
Допомогти людині з контузією важливо грамотно, і якнайшвидше викликати "швидку" / Фото: istockphoto.com

Ракети, бомби, артилерія, якими російські загарбники знищують міста, загрожують не лише тим, хто потрапляє безпосередньо під удар. Навіть вибухова хвиля може серйозно контузити людину, тоді вона стає зовсім безпорадною, їй важливо терміново допомогти, але робити це потрібно правильно.

Головна ознака контузії – непритомність. Залежно від тяжкості ураження контузія може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

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Втрата свідомості – основний симптом контузії, також бувають провали в пам'яті, аж до повної втрати, черепно-мозкові травми, переломи
Втрата свідомості – основний симптом контузії, також бувають провали в пам'яті, аж до повної втрати, черепно-мозкові травми, переломи / Фото: istockphoto.com

Контузія або як ще називають травму – снарядний шок, це загальне ураження організму після звукової, повітряної чи водної хвилі, також контузію може викликати удар снаряда об землю чи воду. Навіть якщо людина не в непритомності, на контузію все одно вкажуть такі симптоми :

  • головний біль, дуже сильний
  • нудота до блювання або просто нудота
  • тахікардія (прискорене серцебиття)
  • провали в пам'яті, аж до повної її втрати
  • черепно-мозкові травми
  • переломи.

Як швидко допомогти людині? Чому треба перевірити ніс та рот потерпілого? Що робити, якщо контужений має рани, а що – якщо помітних пошкоджень немає? Пам'ятку, яка рятує життя – читайте на Vogue.ua.

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Також при обстрілі легко отримати рану, дізнайтеся "Як обробити рани після обстрілу чи падіння – покрокова інструкція".

Якщо ж ви або хтось поряд отримали перелом, то важливо допомогти правильно, читайте "Перша допомога при переломах – як зрозуміти, що зламана кістка і що робити".

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