Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Перша допомога при переломах – як зрозуміти, що зламана кістка і що робити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 березня, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо зламана рука чи нога, потрібно зафіксувати пошкоджену кінцівку за допомогою шин або підручних засобів. Як зрозуміти, що отримали саме перелом – у статті
Перша допомога при переломах - знерухомити зламану руку або ногу і викликати бригаду "швидкої"
Перша допомога при переломах - знерухомити зламану руку або ногу і викликати бригаду "швидкої" / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через постійні обстріли військами росії люди отримують не тільки забиті місця та поранення, а також серйозніші травми – переломи. Порушення цілісності кісток вимагає дуже делікатних та обережних дій. Як надати першу допомогу при переломі – розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як зрозуміти, що зламана кістка – ознаки перелому

Перелом може бути відкритим та закритим: для першого характерні болі, рана у місці перелому, кровотеча, неприродне становище руки або ноги, хрускіт у місці перелому та уламки кістки у рані.

Реклама

Перелом може бути відкритим або закритим, але в будь-якому випадку потрібно буде зафіксувати зламану частину тіла та звернутися до "швидкої"
Перелом може бути відкритим або закритим, але в будь-якому випадку потрібно буде зафіксувати зламану частину тіла та звернутися до "швидкої" / Фото: Depositphotos

Для закритого перелому характерні такі самі симптоми, але немає рани. На місці перелому незабаром з'являється синець (гематома), зламана рука чи нога збільшується за обсягом. В цілому симптоми переломів такі:

  • інтенсивний біль у пошкодженій ділянці, що посилюється під час руху
  • оніміння в області травми
  • набряк тканин або видима деформація в області травми
  • кістка, що виступає через шкіру
  • сильна кровотеча у місці травми
  • зміна кольору шкіри та синці.

Що робити при переломі, як надати допомогу

Спочатку потрібно швидко оглянути потерпілого, щоб зрозуміти, чи він свідомий, дихає і чи живий взагалі. Викличте "швидку" і, якщо немає дихання, то починайте реанімацію. Якщо є сильна кровотеча – то потрібно накласти джгут, обробити рани, якщо людина поранена.

Реклама

Не рухайте зламану руку або ногу, давайте потерпілому тільки знеболювальне і не лийте в рану антисептики
Не рухайте зламану руку або ногу, давайте потерпілому тільки знеболювальне і не лийте в рану антисептики / Фото: ukr.net

Важливо не нашкодити людині, тому не рухайте зламану руку або ногу, давайте постраждалому тільки знеболювальне і не лийте антисептики в рану. Потім потрібно зрозуміти, який саме перелом, і виходячи з того, надавати допомогу. Попросіть потерпілого не рухатися, потім, якщо перелом відкритий, то:

  • звільніть рану від одягу, розріжте одяг над раною (по можливості, по шву) і визначте, чи потрібно накладати джгут на кінцівку для зупинки кровотечі;
  • допоможіть потерпілому прийняти положення, яке завдає менше болю;
  • мобілізуйте (нерухомо) пошкоджену кінцівку за допомогою шин або підручних засобів;
  • укрийте потерпілого теплими речами/термопокривалом;
  • постійно спостерігайте за постраждалим до прибуття "швидкої"
  • за необхідності дайте потерпілому знеболюючий засіб
  • дайте постраждалому психологічну підтримку, заспокойте.

Якщо перелом закритий, то:

Реклама
  • допоможіть потерпілому прийняти положення, яке завдає менше болю;
  • зафіксуйте нерухомо зламану руку чи ногу;
  • вкрийте людину теплими речами/термопокривалом;
  • дайте за необхідності знеболюючий засіб, підтримайте психологічно і залишайтеся з людиною до прибуття "швидкої".

Якщо її стан до приїзду "швидкої" почав погіршуватися, то зателефонуйте диспетчеру повторно. Також важливо вміти надати першу допомогу за інших травм. Ми писали "Перша допомога при опіках – лід та олію не можна, холодний компрес – можна".

Якщо ви забилися або думаєте, що вивихнули руку чи ногу, то читайте "Забиття чи вивих – як зрозуміти та надати допомогу у воєнних умовах".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти