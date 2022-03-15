Перша допомога при переломах – як зрозуміти, що зламана кістка і що робити

Якщо зламана рука чи нога, потрібно зафіксувати пошкоджену кінцівку за допомогою шин або підручних засобів. Як зрозуміти, що отримали саме перелом – у статті

Перша допомога при переломах - знерухомити зламану руку або ногу і викликати бригаду "швидкої" / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через постійні обстріли військами росії люди отримують не тільки забиті місця та поранення, а також серйозніші травми – переломи. Порушення цілісності кісток вимагає дуже делікатних та обережних дій. Як надати першу допомогу при переломі – розповіли в центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як зрозуміти, що зламана кістка – ознаки перелому

Перелом може бути відкритим та закритим: для першого характерні болі, рана у місці перелому, кровотеча, неприродне становище руки або ноги, хрускіт у місці перелому та уламки кістки у рані.

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Перелом може бути відкритим або закритим, але в будь-якому випадку потрібно буде зафіксувати зламану частину тіла та звернутися до "швидкої" / Фото: Depositphotos

Для закритого перелому характерні такі самі симптоми, але немає рани. На місці перелому незабаром з'являється синець (гематома), зламана рука чи нога збільшується за обсягом. В цілому симптоми переломів такі:

інтенсивний біль у пошкодженій ділянці, що посилюється під час руху

оніміння в області травми

набряк тканин або видима деформація в області травми

кістка, що виступає через шкіру

сильна кровотеча у місці травми

зміна кольору шкіри та синці.

Що робити при переломі, як надати допомогу

Спочатку потрібно швидко оглянути потерпілого, щоб зрозуміти, чи він свідомий, дихає і чи живий взагалі. Викличте "швидку" і, якщо немає дихання, то починайте реанімацію. Якщо є сильна кровотеча – то потрібно накласти джгут, обробити рани, якщо людина поранена.

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Не рухайте зламану руку або ногу, давайте потерпілому тільки знеболювальне і не лийте в рану антисептики / Фото: ukr.net

Важливо не нашкодити людині, тому не рухайте зламану руку або ногу, давайте постраждалому тільки знеболювальне і не лийте антисептики в рану. Потім потрібно зрозуміти, який саме перелом, і виходячи з того, надавати допомогу. Попросіть потерпілого не рухатися, потім, якщо перелом відкритий, то:

звільніть рану від одягу, розріжте одяг над раною (по можливості, по шву) і визначте, чи потрібно накладати джгут на кінцівку для зупинки кровотечі;

допоможіть потерпілому прийняти положення, яке завдає менше болю;

мобілізуйте (нерухомо) пошкоджену кінцівку за допомогою шин або підручних засобів;

укрийте потерпілого теплими речами/термопокривалом;

постійно спостерігайте за постраждалим до прибуття "швидкої"

за необхідності дайте потерпілому знеболюючий засіб

дайте постраждалому психологічну підтримку, заспокойте.

Якщо перелом закритий, то:

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допоможіть потерпілому прийняти положення, яке завдає менше болю;

зафіксуйте нерухомо зламану руку чи ногу;

вкрийте людину теплими речами/термопокривалом;

дайте за необхідності знеболюючий засіб, підтримайте психологічно і залишайтеся з людиною до прибуття "швидкої".

Якщо її стан до приїзду "швидкої" почав погіршуватися, то зателефонуйте диспетчеру повторно. Також важливо вміти надати першу допомогу за інших травм. Ми писали "Перша допомога при опіках – лід та олію не можна, холодний компрес – можна".

Якщо ви забилися або думаєте, що вивихнули руку чи ногу, то читайте "Забиття чи вивих – як зрозуміти та надати допомогу у воєнних умовах".