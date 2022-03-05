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Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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5 березня, 09:40
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Консультацію терапевта, кардіолога і навіть хірурга можна отримати безкоштовно онлайн, поки немає можливості вільно потрапити до клініки. Контакти лікарів – у матеріалі
Безкоштовну медичну допомогу під час воєнного стану можна отримати онлайн: телефонуйте лікарям, вони допоможуть
Безкоштовну медичну допомогу під час воєнного стану можна отримати онлайн: телефонуйте лікарям, вони допоможуть / Фото: freepik.com

Через дії окупаційних військ РФ сотні тисяч українців позбавлені можливості звернутися по медичну допомогу безпосередньо до клініки. Центр громадського здоров'я публікує список лікарів різних спеціальностей які готові консультувати безкоштовно онлайн або по телефону.

Тут ви можете знайти дані сімейного лікаря, терапевта чи педіатра , які консультують щодо загального стану здоров'я:

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  • діагностика та лікування респіраторних хвороб та COVID-19;
  • болю в животі,
  • у сфері серця;
  • головні болі;
  • допомогу з пошуком ліків та заміною однієї схеми лікування на іншу;
  • загальні консультації щодо проблем здоров'я;

Також є контакти лікарів із певною кваліфікацією, наприклад, хірурга, травматолога, кардіолога та інших. Ці лікарі зможуть надати профільну консультацію. Таблиця оновлюється цілодобово та відкрита всім. Слідкуйте за оновленнями!

Ви можете знайти дані сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, які консультують щодо загального стану здоров'я
Ви можете знайти дані сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, які консультують щодо загального стану здоров'я / Фото: freepik.com

Якщо ж ви – лікар і готові надавати свої консультації онлайн, залиште повідомлення у форматі: спеціальність, ім'я, контактний номер та програму, де вас можна знайти. Повідомлення з вашими контактами можна відправляти сюди.

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Знайти потрібного лікаря та отримати консультацію можна і через бот в Telegram. Збережіть собі!

Також важливо намагатися зберегти емоційне здоров'я, читайте "У укритті чи притулок – як упоратися з тривожністю у замкнутому просторі".

Також пам'ятайте, що не варто зараз вживати алкоголь, читайте: "Заборона на алкоголь – 5 фактів, чому зараз не варто пити спиртне нікому".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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