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Як надати першу допомогу та зрозуміти, що людина жива – покрокова відеоінструкція

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 березня, 14:15
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Щоб зрозуміти, чи жива людина, яка знепритомніла після вибуху, перевірте її пульс на шийній артерії, дихання, а потім – переверніть потерпілого на бік
Щоб зрозуміти, що людина жива, перевірте її дихання, пульс, чи є травми - і потім викликайте "швидку"
Щоб зрозуміти, що людина жива, перевірте її дихання, пульс, чи є травми - і потім викликайте "швидку" / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Через дії окупаційних військ РФ та обстріли мирних міст сотні українців були поранені: на жаль, реалії такі, що сьогодні кожен із нас має вміти надати долікарську медичну допомогу. Як це зробити, можна дізнатися в МОЗ України. Також ми зняли вам покрокове відео, що робити, якщо перед вами людина без ознак життя.

Якщо перед вами людина, якій потрібна термінова медична допомога, то спочатку потрібно оцінити її стан і перевірити, чи вона жива. Потрібно зробити кілька простих речей:

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1. Перевірити, чи дихає людина – для цього піднесіть своє вухо якомога ближче до її носа і послухайте/відчуйте її дихання.

Потім треба перевірити пульс потерпілого: краще робити це двома пальцями руки на шиї, де проходить велика артерія – там пульсація крові сильніша. Пульс перевіряйте не кінцями подушечок своїх пальців – а прикладайте до шиї постраждалого фаланги першого та другого пальців.

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Потім потрібно перевірити грудну клітину та голову на наявність травм, якщо немає можливості розстебнути одяг, просто засуньте руки під куртку, огляньте голову. Якщо людина дихає, непритомна, але є травми, забої і т.д., то будьте обережні з людиною, не потрібно її трясти і намагатися привести таким чином до тями.

Виявивши у людини пульс та дихання, потрібно викликати швидку та повернути постраждалого на бік, особливо якщо у вас немає можливості залишатися з ним до приїзду швидкої. Оскільки у людини можуть бути внутрішні травми, початися кровотеча з носоглотки або її може почати нудити – положення на боці допоможе їй не захлинутися блювотними масами.

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Спочатку згинаєте ногу в коліні, потім руку постраждалого в лікті – і поштовхом повертаєте людину на бік. Також слід перевірити її спину на наявність травм. Якщо поруч ще одна людина непритомна – то потрібно перевірити і її стан таким же чином.

Якщо вам терміново потрібна медична консультація – то отримати допомогу та пораду лікаря можна онлайн, читайте "Як знайти лікаря – безплатна медична допомога онлайн під час воєнного стану".

Допомога переселенцям, що виїхали, також надають клініки Закарпаття, читайте "Безкоштовна медична допомога переселенцям у Закарпатті – список клінік".

Світлана Євсєєва
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