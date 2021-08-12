Як і для чого зробити вдома хорошу вентиляцію повітря – порада лікаря Комаровського

Євген Комаровський розповів, навіщо треба якісно вентилювати приміщення, особливо в епідемію ковіда. І за допомогою якого пристрою це правильно робити.

Забезпечити вдома хорошу вентиляцію повітря допоможе рекуператор / Фото: Колаж: Сьогодні

Повноцінна вентиляція приміщень допоможе знизити захворюваність коронавірусом, а також забезпечить всю родину свіжим повітрям. Чому просто провітрювання недостатньо і який прилад допоможе очистити повітря в приміщенні – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі.

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Навіщо ставити спеціальний прилад, якщо можна відкрити кватирку?

Забезпечити необхідний приплив повітря за допомогою звичайного провітрювання можна, але далеко не завжди це повітря чисте . До того ж, сучасні реалії такі, що відкрита кватирка – це додатковий шум у приміщенні, протяг, якого все ще бояться багато батьків.

При звичайному провітрюванні в приміщення потрапить пил, шум, алергени / Фото: Depositphotos

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А також "відкриті ворота" для потрапляння в будинок алергенів: на жаль, але у великої кількості дітей і дорослих алергія, особливо в сезон. Якщо кватирку відкривати часто взимку, то надходить в приміщення повітря ще й набагато холодніше того, що всередині. В результаті вологість в приміщенні різко падає. Ну і зараз в період епідемії ковіда, особливо важливо забезпечити в приміщенні приплив саме очищеного повітря.

Як же забезпечити хорошу вентиляцію в приміщенні?

Забезпечити необхідний приплив очищеного повітря допоможе рекуператор (не плутайте з УФ-рецікулятором, це абсолютно різні прилади). Рекуператор встановлюється в приміщенні, наповнюючи його очищеним повітрям і вирішуючи проблему втрати вологи і тепла.

Це пристрій з'єднується з вуличним повітрям за допомогою труби, всередині неї – теплообмінник з фільтрами, а регулювати його роботу можна за допомогою пульта . З пристрою виходить тепле повітря, теплообмінник накопичує тепло, потім зігріває "зайшовше" холодне повітря, направляючи його в приміщення.

Влітку рекуператор працює за зворотним принципом. Таким чином можна забезпечити себе і дітей якісним повітрям. При виборі приладу звертайте увагу на його потужність, енергоефективність, чи є датчик вологості.

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