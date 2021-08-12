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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как и для чего сделать дома хорошую вентиляцию воздуха – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
12 августа, 08:15
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Евгений Комаровский рассказал, зачем надо качественно вентилировать помещения, особенно в эпидемию ковида. И с помощью какого устройства это правильно делать.
Обеспечить дома хорошую вентиляцию воздуха поможет рекуператор
Обеспечить дома хорошую вентиляцию воздуха поможет рекуператор / Фото: Коллаж: Сегодня

Хорошая вентиляция помещений поможет снизить заболеваемость коронавирусом, а также обеспечит всю семью свежим воздухом. Почему просто проветривания недостаточно и какой прибор поможет очистить воздух в помещении – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.

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Зачем ставить специальный прибор, если можно открыть форточку?

Обеспечить необходимый приток воздуха с помощью обычного проветривания можно, но далеко не всегда этот воздух чистый. К тому же, современные реалии таковы, что открытая форточка – это дополнительный шум в помещении, сквозняк, которого все еще боятся многие родители.

При обычном проветривании в помещение попадет пыль, шум, аллергены
При обычном проветривании в помещение попадет пыль, шум, аллергены / Фото: Depositphotos

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А также "открытые ворота" для попадания в дом аллергенов: увы, но у большого количества детей и взрослых аллергия, особенно в сезон. Если форточку открывать часто зимой, то поступающий в помещение воздух еще и намного холоднее того, что внутри. В итоге влажность в помещении резко падает. Ну и сейчас в период эпидемии ковида, особенно важно обеспечить в помещении приток именно очищенного воздуха.

Как же обеспечить хорошую вентиляцию в помещении?

Обеспечить необходимый приток очищенного воздуха поможет рекуператор (не путайте с УФ-рецикулятором, это абсолютно разные приборы). Рекуператор устанавливается в помещении, наполняя его очищенным воздухом и решая проблему потери влаги и тепла.

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Это устройство соединяется с уличным воздухом с помощью трубы, внутри нее – теплообменник с фильтрами, а регулировать его работу можно с помощью пульта. Из устройства выходит теплый воздух, теплообменник накапливает тепло, затем согревает "зашедший" холодный воздух, направляя его в помещение.

Летом рекуператор работает по обратному принципу. Таким образом можно обеспечить себя и детей качественным воздухом. При выборе прибора обращайте внимание на его мощность, энергоэффективность, есть ли датчик влажности.

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Также ранее мы писали, какой тест на коронавирус надежнее.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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