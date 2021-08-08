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Який тест на коронавірус надійніше – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
8 серпня, 08:30
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Євген Комаровський розповів, який тест на COVID-19 надійніше, як зрозуміти, що аналіз у вас взяли правильно і чи варто довіряти його результатам
Саме ПЛР-тест на коронавірус надійніше всіх інших
Саме ПЛР-тест на коронавірус надійніше всіх інших / Фото: Колаж: Сьогодні

Універсального тесту на коронавірус немає, більшість тестів дійсно дають або помилково негативні , або хибно позитивні результати. Але все-таки краще робити ПЛР-тест: однак і його результат буде залежати від методу забору матеріалу – розповів у своєму інстаграм-журналі популярний педіатр Євген Комаровський .

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть провести серпень корисніше і цікавіше.

Який же тест на коронавірус найточніший?

Дізнатися, чи дійсно у вас коронавірус або ГРВІ допоможе ПЛР-тест: на цей момент – це дослідження найточніше. ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) діагностика використовується для виявлення не тільки коронавирусной, а також інших інфекцій. Цей аналіз заснований на дослідженні генетичних матеріалів (РНК і ДНК), тому і беруть слину, кров, мокротиння і т.д.

ПЛР-тест заснований на дослідженні генетичних матеріалів
ПЛР-тест заснований на дослідженні генетичних матеріалів / Фото: freepik.com

Але його точність залежить від того, як саме взято матеріал для проведення дослідження. Важливо, щоб досліджували не тільки мокроту, а ще клітини епітелію, взяті з слизової оболонки дихальних шляхів. Тому що саме в них відбувається розмноження вірусу.

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Як же зрозуміти, що тест на ковід проведено правильно?

Якщо вам провели ПЛР-тест трошки болісно, то це навпаки плюс. Сильніший притиснення палички до слизової оболонки і її провертання всередині вашого носа допоможе отримати більш правдивий результат. Також дізнайтеся, чим небезпечний штам "Дельта", ніж інші види коронавируса.

Важливо: якщо матеріал для дослідження взято поверхнево, то результат може бути неточним.

Також раніше ми писали, як уберегти дитину від зараження ковідом в школі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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