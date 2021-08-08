Який тест на коронавірус надійніше – відповідь лікаря Комаровського

Євген Комаровський розповів, який тест на COVID-19 надійніше, як зрозуміти, що аналіз у вас взяли правильно і чи варто довіряти його результатам

Саме ПЛР-тест на коронавірус надійніше всіх інших / Фото: Колаж: Сьогодні

Універсального тесту на коронавірус немає, більшість тестів дійсно дають або помилково негативні , або хибно позитивні результати. Але все-таки краще робити ПЛР-тест: однак і його результат буде залежати від методу забору матеріалу – розповів у своєму інстаграм-журналі популярний педіатр Євген Комаровський .

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Який же тест на коронавірус найточніший?

Дізнатися, чи дійсно у вас коронавірус або ГРВІ допоможе ПЛР-тест: на цей момент – це дослідження найточніше. ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) діагностика використовується для виявлення не тільки коронавирусной, а також інших інфекцій. Цей аналіз заснований на дослідженні генетичних матеріалів (РНК і ДНК), тому і беруть слину, кров, мокротиння і т.д.

ПЛР-тест заснований на дослідженні генетичних матеріалів / Фото: freepik.com

Але його точність залежить від того, як саме взято матеріал для проведення дослідження. Важливо, щоб досліджували не тільки мокроту, а ще клітини епітелію, взяті з слизової оболонки дихальних шляхів. Тому що саме в них відбувається розмноження вірусу.

А не просто "соплі з носа" – тому таку просту на перший погляд маніпуляцію повинен проводити спеціально навчений персонал .

Як же зрозуміти, що тест на ковід проведено правильно?

Якщо вам провели ПЛР-тест трошки болісно, то це навпаки плюс. Сильніший притиснення палички до слизової оболонки і її провертання всередині вашого носа допоможе отримати більш правдивий результат. Також дізнайтеся, чим небезпечний штам "Дельта", ніж інші види коронавируса.

Важливо: якщо матеріал для дослідження взято поверхнево, то результат може бути неточним.

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