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Хороші новини: єноти вміють рятувати від нудьги та депресії

Сьогодні, 21:27

Розповідаємо, що таке єнототерапія

У ці люті морози і похмурі дні нам усім не вистачає позитивних емоцій. Менше нудьгують ті, у кого є домашні улюбленці: собаки, коти або... єноти.

Так, ви все правильно прочитали. Жителька Одеси, яка вже 12 років виховує єнотів, стверджує, що ці тварини – найкращі психотерапевти.

Діана Федотова, Ігор Казанжи, новини "Сьогодні", телеканал "Україна"

Світлана Федорончук переконана – єнототерапія допомагає забути про проблеми й отримати позитивні емоції. Тому в гості запрошує всіх.

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Колись Світлана купила першого єнота за 900 доларів для розваги. Потім знайшла улюбленцю пару, і вже за рік з'явилися нащадки – двадцять три єноти.

Єноти одеситки Світлани з народження звикли до людей. Незвичайні домашні улюбленці не бояться гостей і люблять увагу. І хоча у кожного єнота свій характер, їх усіх об'єднує бажання з'їсти смаколик і погратися з людьми.

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